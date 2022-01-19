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Дни силы в феврале 2022 года

Дни силы в феврале 2022 года

Днями силы называются те дни, в которые нас ожидает большой поток удачи и благоприятных вибраций. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали, какие события сделают нас успешнее и счастливее в феврале.


Год только начался, поэтому помимо описанных ниже дней рекомендуем ознакомиться со всеми днями силы 2022 года. Это поможет вам планировать дела чуть дальше, чем в самый короткий месяц.

2 февраля — зеркальная дата

Второй день месяца будет светлым, благоприятным и невероятно продуктивным. Двойка будет помогать нам с работой, делами по дому. Она поможет обрести уверенность в себе, энергию и силы. Можно будет заниматься любыми делами, а также отправляться в путешествия и командировки. Число 2 подарит многим из нас очень мощную мотивацию. Появится желание стать лучше, успешнее. Можно смело заниматься спортом, избавляться от вредных привычек.

4 февраля — Меркурий избавится от ретроградности

Меркурий 4 числа перестанет двигаться в обратном направлении. Это очень благотворно скажется на способности людей к коммуникации. Также астрологи считают, что в этот день можно смело заниматься любыми финансовыми делами: менять валюту, совершать дорогостоящие приобретения, вкладываться в акции и другие ценные бумаги. Не исключено, что 4 февраля многих из нас посетят гениальные идеи. Это время смелых и целеустремленных людей, время помощи Меркурия тем, кто не знает, где найти вдохновение.


Важно отметить, что 4 февраля также начинается самый благоприятный период года, когда не будет ни одной ретроградной планеты до 29 апреля.

14 февраля — Меркурий входит в Знак Водолея

В День всех влюбленных снова Меркурий выйдет на сцену. Он перейдет в Знак Водолея и откроет перед нами новые финансовые двери. Это будет момент истины для тех, кто много работал, ведь эти люди смогут увидеть первые плоды своего усердного труда.

Меркурий в Водолее поможет вырваться из цепких лап обыденности. Это будет очень яркий понедельник, который принесет нам много положительных эмоций. В этот день можно посещать незнакомые места, общаться с новыми людьми, заниматься поисками любви, ходить на свидания.

22 февраля — главная зеркальная дата 2022 года

22 февраля — день, когда числа будут безраздельно править миром. Сила планет померкнет рядом с ними. Это снова будет день правления двойки, как и 02.02, но намного более мощный с точки зрения позитивного импульса. Снова наша уверенность взлетит до небес, появится любовь к жизни. Следующий столь же яркий и судьбоносный день ожидает человечество лишь через 100 лет — 22.12.2122, когда снова наступит время правления шести Двоек. 22.02.2022 — это полная зеркальная дата, день, в который нельзя сидеть без дела. Важно действовать решительно и смело.

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По материалам: dailyhoro.ru

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