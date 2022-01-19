Дочь Константина Меладзе приняла участие в украинском шоу "Голос країни"

Вадим Карасев

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе, Лия, приняла участие в 12-м сезоне украинского шоу "Голос країни". На слепых прослушиваниях 17-летняя девушка исполнила хит Hallelujah Леонарда Коэна. Ролик с отрывками из ее выступления появился на YouTube.





В тизере нового сезона, который стартует 23 января на телеканале "1+1", Лия рассказывает:

Бывало, что мы с папой едем в машине, и я начинаю петь. Он сказал, что я очень хорошо пою. Именно эти слова были для меня самыми важными.





Девушка также отметила, что долго работала над собой и мечтала попасть на это шоу:

Я с детства мечтала попасть на "Голос країни". Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы "Голос країни" стал началом моей борьбы со страхом "неидеальной себя",

— цитирует Лию телеканал "1+1".





Сам Константин Меладзе, продюсер Валерия Меладзе, Веры Брежневой и группы "ВИА Гра", пока не прокомментировал участие дочери в популярном проекте.

У Лии, по ее словам, уже есть солидный опыт выступлений на сцене и съемок в видео. Девушка всегда увлекалась музыкой, была солисткой герлз-бенда Far.For. Сейчас готовится к поступлению в американский вуз на специальность саунд-продюсера.

Лия — средняя дочь Константина Меладзе и его бывшей жены Яны. После развода родителей она, ее старшая сестра Алиса и младший брат Валерий остались жить с матерью в Киеве.





Константин Меладзе с дочерьюСплетник