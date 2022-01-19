Дочка Константина Меладзе решила покорить украинский шоу-бизнес

Дочь композитора Константина Меладзе, Лия выступила в шоу «Голос» и рассказала о своем желании покорить сцену. В свое время российский проект «Голос» пытались покорить дочери Алсу, Трофима, Романа Будникова. Наследница Константина Меладзе тоже решила заявить о себе, правда, в украинской версии музыкального шоу. 23 января на одном из украинских телеканалов стартует очередной сезон шоу «Голос», в котором примет участие дочь продюсера Константина Меладзе — Лия. Наследница композитора, обладающая, по мнению поклонников, впечатляющими вокальными данными, надеется, что не разочарует звездного папу. «Я с детства мечтала попасть на «Голос страны» (украинская версия шоу «Голос», — прим. ред.). Мой отец задолго до подачи заявки знал, что я хочу попробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет — быть собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы «Голос страны» стал началом моей борьбы со страхом неидеальной себя», — призналась 17-летняя Лия. За плечами юной Меладзе есть опыт работы в музыкальной группе — еще несколько месяцев назад она пела в девичьем коллективе FAR FOR. Похоже, теперь Лия мечтает стать сольной певицей и громко заявить о своем таланте. «За всю жизнь я сделала много невероятных вещей, выступала на больших сценах, снималась во многих видеоработах, но ничего круче, чем сцена «Голоса страны», у меня никогда не было», — поделилась она в интервью с KP.ua. Напомним, Лия Меладзе — младшая дочь продюсера от первого брака с Яной Сумм. Также у Лии есть старшая сестра Алиса и брат Валерий. В свое время наследница продюсера проходила обучение в британской школе, сейчас она готовится к поступлению в университет США.