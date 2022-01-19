Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса имеют психологическую природу

Вадим Карасев

Ученые в США изучили данные двенадцати клинических испытаний вакцин против Covid и обнаружили, что около 76% всех распространенных побочных реакций после первой дозы и почти 52% после второй дозы вакцины вызваны не действием самой вакцины, а негативными ожиданиями людей в отношении последствий вакцинации.

Исследователи относят их к так называемому «эффекту ноцебо», при котором пациенты испытывают мнимые побочные эффекты от принятого препарата. В отличие от эффекта плацебо, когда мнимое действие лекарства оказывает положительное влияние на состояние пациента, при эффекте ноцебо это влияние отрицательное. Ранее было установлено показано, что из-за эффекта ноцебо предупреждение пациентов о побочных эффектах лекарств может способствовать возникновению таких эффектов, независимо от того, настоящее лекарство получает пациент или нет. Этот эффект неоднократно наблюдался в клинических испытаниях. Согласно обзору 2013 года, среди пациентов, в 41 клиническом испытании лекарств от болезни Паркинсона, 8,8% прекратили участие из-за возникших побочных эффектов, хотя на самом деле они входили в контрольную группу и не получали испытываемого препарата. В 2018 году была опубликована работа, согласно которой, почти половина участников клинических испытаний разных лекарств, получавших плацебо, сообщали о нежелательных побочных эффектах. Среди проявлений эффекта ноцебо чаще всего встречаются тошнота, боли в животе, зуд, вздутие живота, депрессия, проблемы со сном, потеря аппетита, сексуальная дисфункция и повышенное давление.

Профессор Гарвардской школы медицины Тед Капчук (Ted Kaptchuk) и Джулия Хаас (Julia Haas) из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне проанализировали побочные эффекты, о которых сообщалось во время клинических испытаний вакцин против Covid. В каждом испытании участникам из контрольной группы вместо вакцины делали инъекции неактивного солевого раствора. В исследовании не рассматривались тяжелые, редкие побочные эффекты, такие как образование тромбов или воспаление сердца.

Исследователи описывают, что после первой инъекции более 35% участников контрольных групп испытывали так называемые «системные» побочные эффекты, такие как головная боль и утомляемость, а 16% сообщали боли, покраснении или отеке в месте инъекции. Как и ожидалось, те, кто получил первую прививку, с большей вероятностью столкнулись с побочными эффектами. Около 46% сообщили о системных симптомах, а две трети испытали боль в руке или другие локальные симптомы. Когда исследователи изучили побочные эффекты после второй дозы вакцины, они обнаружили, что частота головных болей или других системных симптомов была почти в два раза выше в группе вакцины по сравнению с контрольной группой, на 61% и 32% соответственно. Разница была еще больше для локальных симптомов, достигая 73% среди тех, кто получил вакцину, и 12% в контрольной группе. В целом, исследователи подсчитали, что около двух третей распространенных побочных эффектов, о которых сообщалось в испытаниях вакцины против Covid, вызваны эффектом ноцебо, в частности головные боли и усталостью, которые во многих материалах о вакцинах от Covid указываются как наиболее распространенные побочные реакции после прививки.

Авторы утверждают, что более качественная информация об этом эффекте может улучшить использование вакцины против Covid за счет уменьшения опасений, которые заставляют некоторых людей колебаться.

Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.