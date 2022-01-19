Единый день профориентации школьников определили в Бурятии

Все мероприятия по профессиональной ориентации детей и молодежи в Бурятии теперь будут проходить по четвергам. Региональным оператором профориентационной работы выступает Центр опережающей профессиональной подготовки, который работает в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Бурятия.

В течение единого дня профориентации школьники будут проходить профессиональные пробы в разных образовательных организациях республики. В этот четверг, 20 января, школьников 7–11-х классов примет Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с Бурятским республиканским индустриальным техникумом.