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Единый день профориентации школьников определили в Бурятии

Единый день профориентации школьников определили в Бурятии

Все мероприятия по профессиональной ориентации детей и молодежи в Бурятии теперь будут проходить по четвергам. Региональным оператором профориентационной работы выступает Центр опережающей профессиональной подготовки, который работает в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Бурятия.

В течение единого дня профориентации школьники будут проходить профессиональные пробы в разных образовательных организациях республики. В этот четверг, 20 января, школьников 7–11-х классов примет Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с Бурятским республиканским индустриальным техникумом.

# Общество

По материалам: edu.ru

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