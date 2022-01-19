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Елена Проклова сделала сотни уколов, чтобы забеременеть

Елена Проклова сделала сотни уколов, чтобы забеременеть
68-летняя актриса Елена Проклова рассказала, через что ей пришлось пройти ради дочери. У актрисы есть 49-летняя дочь Арина от брака с режиссером Виталием Мелик-Карамовым. После этого она пережила несколько болезненных выкидышей. Мечта о втором ребенке осуществилась только в 1994 году. Актриса родила дочь Полину в браке с бизнесменом Андреем Тришиным. «Это всё сосуды. Для того чтобы родить мою дочку Полюшку, я 700 уколов сделала в живот для разжижения крови. Ходила с арбузиком фиолетового цвета», — призналась Проклова.
                                         Елена Проклова Елена опровергла информацию, что инсульт у нее произошел после перенесенного COVID-19. «У меня не было коронавируса, я одна из первых привилась. Я в этом плане такой человек, который считает, что нужно сделать всё, что необходимо, и потом жить спокойно. Я была привита, всегда с масками, перчатками. А вообще, я даже счастлива, что это произошло и я увидела, сколько людей меня любят и заботятся обо мне», — резюмировала звезда картины «Будьте моим мужем».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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