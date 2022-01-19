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Европейский регулятор призвал запретить в ЕС майнинг

Европейский регулятор призвал запретить в ЕС майнинг

Заместитель председателя Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) Эрик Теден потребовал запретить на территории Евросоюза майнинг на основе метода Proof-of-Work. Такое решение обусловлено растущей долей возобновляемой энергии в энергопотреблении майнинга, пишет Financial Times.

Proof-of-Work является алгоритмом консенсуса, который предполагает совершение сложных математических вычислений для поддержания работы блокчейна и выполнения транзакций. Такими вычислениями занимаются мощные компьютеры добытчиков электронных денег.


Из-за обвинений в ущербе экологии майнеры стали переезжать в государства, где можно производить криптовалюты с использованием безвредной для планеты возобновляемой энергии. Чаще всего для этого выбирают скандинавские страны и по словам Тедена, майнинг стал "национальной проблемой" для его родины, Швеции. Он призвал к немедленным действиям в отношении этого явления, так как оно ставит под угрозу достижение Евросоюзом целей Парижского климатического соглашения.

Также замглавы регулятора заявил, что ESMA не выступает за полный запрет виртуальных средств. Стоит всего лишь подтолкнуть отрасль к менее энергоемкому способу добычи - Proof-of-Stake, который не требует больших вычислительных мощностей и объемов энергии.

"Решение состоит в том, чтобы запретить Proof-of-Work. Proof-of-Stake имеет значительно более низкий энергетический профиль", - сказал в заключение Теден.

Ранее Ruposters писал, что Forbes узнал детали запрета криптовалют в России.

криптовалюты Евросоюз Европа майнинг экология
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По материалам: uposters.ru

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