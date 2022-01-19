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Фил Спенсер теперь генеральный директор Microsoft Gaming

Фил Спенсер теперь генеральный директор Microsoft Gaming


Компания Microsoft сообщила о своих планах приобрести Activision Blizzard. Анонсировал покупку в официальном блоге Xbox Фил Спенсер — известный специалист в игровой среде. В блоге Фил Спенсер подписан в качестве генерального директора Microsoft Gaming.

Вместе с анонсом покупки Activision Blizzard, на официальном сайте Microsoft появилось письмо от Фила Спенсера, в котором он сообщает, что теперь является генеральным директором Microsoft Gaming:

Как упомянул Сатья [Наделла], теперь я генеральный директор Microsoft Gaming. Это изменение является отражением невероятной работы, которую каждый из вас проделывает, чтобы создать лучшую экосистему развлечений в любом месте.

Фил Спенсер ранее на протяжении долгого времени был «Исполнительный вице-президент по играм в Microsoft», чаще его называли «главой Xbox». Теперь он официально является генеральным директором Microsoft Gaming.

В качестве генерального директора Microsoft Gaming Фил Спенсер отвечает за все игры и Xbox в Microsoft. В том числе, Фил Спенсер отвечает за Bethesda и Activision Blizzard (когда сделка будет завершена).

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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