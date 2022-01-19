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Финтех-стартап Milo запустил в США ипотечное кредитование под залог биткоина

Финтех-стартап Milo запустил в США ипотечное кредитование под залог биткоина


Базирующийся в Майами цифровой банк Milo сообщил о запуске «криптоипотеки» под залог биткоина для покупки объектов недвижимости в США.


«Вместо продажи криптовалюты для оплаты первоначального взноса по ипотеке в фиате продукт позволяет использовать биткоин для инвестирования в недвижимость. Наша стратегия соответствует вашей — продолжать ходлить», — говорится на сайте компании.


Услуга доступна для жителей США и других стран.


Процентная ставка и минимальное соотношение между стоимостью обеспечения и размером кредита не уточняются. Внесение и вывод используемого в качестве залога цифрового золота влияет на финансовые условия.


При оценке кредитоспособности заемщика в Milo вместо баллов FICO учитывают величину удерживаемого цифрового золота. 


Первоначальный взнос не требуется. Кредит выдается сроком на 30 лет. Предполагается отсутствие налоговых обязательств.


В Milo открыли запись в список ожидания. Услуга станет доступна «в ближайшие месяцы». В рамках раннего доступа цифровой банк выдал уже несколько ипотечных кредитов.


Другое ипотечное подразделение компании, не связанное с криптовалютами, удовлетворило заявки на «миллионы долларов» от резидентов 63 различных стран.


Стартап позиционирует себя как прямой кредитор, который прошел лицензирование и аудит, деятельность которого застрахована.


«Существующие варианты ипотечных кредитов оставили криптоинвесторов с непреднамеренными налоговыми обязательствами [после продажи биткоина] или, что еще хуже, с альтернативными издержками в виде роста их стоимости», — заявил CEO и основатель Milo Йосип Рупена.


Напомним, в декабре 2021 года криптолендинговая платформа Ledn анонсировала запуск ипотечного кредитования под залог биткоина для клиентов из США и Канады. Лимит по продукту на январь–март превысит $100 млн.


Ранее один из крупнейших ипотечных кредиторов США United Wholesale Mortgage перестал принимать платежи в криптовалюте спустя шесть недель после запуска соответствующей программы. 



# Экономика

По материалам: ForkLog

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