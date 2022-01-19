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Игра Chernobylite на консолях Xbox получила новый контент

Игра Chernobylite на консолях Xbox получила новый контент


Разработчики игры Chernobylite объявили, что версия проекта для приставок Xbox и Playstation получает новый контент. До консольных версий игры добралось обновление Monster Hunt и «мегапатч».

Monster Hunt добавляет в Зону три новых типа монстров. Как отмечают разработчики, эти монстры являются самыми сильных из всех, с которыми игрокам ранее приходилось сталкиваться. Каждый враг обладает уникальными способностями. Новые монстры — Overgrown Duster, Feral Chernohost и Ancient Shadow. Добавляет обновление и новый дополнительный квест «охота на монстров».


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Что касается «мегапатча», он внес множество изменений в плане баланса, устранил различные ошибки, проблемы с отображением имен и прочее. Полный список изменений можно посмотреть здесь.

Кроме того, на Xbox теперь доступен новый платный набор для Chernobylite — Autumn Dread Pack, который включает в себя окраски для всех видов оружия.

Chernobylite — Autumn Dread Pack

Придайте своему арсеналу неповторимый зловещий облик с набором «Осенняя жуть», включающим окраски для всех видов оружия. Посылайте радиоактивные улыбки врагам, поливая их свинцовым дождем.
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По материалам: newxboxone

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