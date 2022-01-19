Интересные факты о фильмах, которым в этом году исполняется 20 лет

Банды Нью-ЙоркаУ режиссёра фильма Мартина Скорсезе есть очень короткая эпизодическая роль богатого домовладельца, которого грабит персонаж Кэмерон Диаз.Гарри Поттер и Тайная комнатаУдивительно, но мало кто знает, что в фильме есть сцена после титров. В ней мы видим, что лишённый памяти Златопуст Локонс выпустил ещё одну книгу под названием «Кто я?».Властелин колец: Две крепостиПитер Джексон традиционно снимается в своих фильмах в какой-нибудь эпизодической роли. Трилогия Властелина Колец, конечно, не стало исключением.«Братство кольца» — прохожий, откусывающий морковь, возле трактира «Гарцующий пони» в городе Бри; в «Двух крепостях» — воин, метающий копье в урук-хая, атакующих ворота Хельмовой Пади, в «Возвращении короля» — умбарский пират, убитый стрелой Леголаса.Человек-паукУиллем Дефо носит зубные протезы на протяжении большей части фильма в роли Нормана Осборна, но в образе гоблина у него уже родные, менее совершенные зубы самого актёра.ЭквилибриумПерсонаж Кристиана Бейла имеет на своём счету 118 убийств, что составляет ровно половину от общего количества тел в фильме — 236.Звёздные войны. Эпизод II: Атака клоновВнешний вид жёлтого аэроспидера, который Энакин и Оби-Ван используют для преследования охотника за головами Зама Уэселла, основан на жёлтой двойке-купе Джона Милнера из фильма «Американские граффити» (1973). Режиссёром обоих картин является Джордж Лукас.Люди в чёрном 2Джей, герой Уилла Смита, говорит одному из эпизодических персонажей: «Женись. Заведи кучу детей», а затем знакомит его с официанткой (которую играет Александра О Хара). Спустя 10 лет в фильме «Люди в чёрном 3» (2012) официантка снова появляется, но уже как домохозяйка с несколькими детьми, и её играет та же актриса.Поймай меня, если сможешьВ одном из эпизодов мы можем увидеть слова «Четвёртый проект Стивена и Тома», написанные на доске. Это отсылка к режиссеру Стивену Спилбергу и актёру Тому Хэнксу, которые сотрудничали в четвёртый раз.ПианистСцена из фильма после восстания в Варшавском гетто воссоздаёт знаменитую фотографию солдат СС, наблюдающих за горящим домом.28 дней спустяВ постапокалиптическом фильме один из героев Фрэнк ставит различные резервуары для сбора дождевой воды. Вот только среди них можно заметить корзину для белья.ЗнакиВ фильме про пришельцев семья Хесс использует любые предметы на ферме, чтобы заколотить окна и двери дома. Это можно увидеть на лестнице, когда Меррилл выходит из подвала, где окно закрывает крыша детского игрового домика, которую мы видели до этого.Умри, но не сейчасВ одной из сцен фильма про агента 007 Бонд берёт книгу «Птицы Вест-Индии». Это была книга, написанная настоящим Джеймсом Бондом — орнитологом, который вдохновил Яна Флеминга назвать своего шпиона в его честь.ЗвонокДерево с огненно-красными листьями из фильма — это японский клён. Плод, который растёт на этом дереве, называется самара. Ту самую девочку из колодца зовут Самара Морган.Лило и СтичВ мультфильме использовался исключительно акварельный фон. У студии Дисней были некоторые финансовые неудачи, и она занималась амбициозными проектами в другом месте, предоставив создателей фильма самим себе на студии во Флориде. Единственными другими акварельными фильмами являются «Дамбо» и «Белоснежка», которые были сняты за десятилетия до «Лило и Стич».Идентификация БорнаИнтересная деталь: денежный мешок, который Борн забирает из Швейцарии, появляется в финальной сцене в виде цветочного горшка.