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Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в бикини

Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в бикини
66-летняя писательница, экс-политик, а в настоящее время известный коуч, Ирина Хакамада отдыхает в Мексике, а точнее в Тулуме, откуда и показала прекрасную фигуру в бикини. В прошлом известному политику, а ныне писательнице и коучу Ирине Хакамаде в апреле этого года исполнится 67 лет. Несмотря на столь солидный возраст, знаменитость великолепно выглядит. Ирина Хакамада сохранила свою фигуру стройной, а тело — подтянутым. Даже татуировки на нем выглядит уместно и красиво, и каждая тату ровно на том месте, на которое ее когда-то нанесли. Свою безупречную фигуру и татуированное тело Ирина Хакамада продемонстрировала в финале своих каникул в Мексике. В микроблоге звезда поделилась снимком, на котором запечатлена в бикини на берегу океана.
Ирина Хакамада «Ирина, вы - Восторг, восхищение, вдохновение!! Потрясающая❤️❤️❤️», «Фигура просто огонь 🔥 🔥🔥», «🔥🔥🔥круто выглядите», «Офигенно идеальная 🔥», «Красотка!🔥🔥🔥 Неподвластная времени!», «Прямо по Чехову!И лицо, и тело, и душа, и мысли!!!🔥🔥🔥🔥👍», - восхитились Хакамадой ее подписчики. «Красивые татуировки! А что означает бабочка на животе?», поинтересовался кто-то в комментариях. «Душа» - ответила Хакамада. Напомним, осенью 2021 года Хакамада овдовела. Ее четвертый муж, 65-летний российский предприниматель Владимир Сиротинский скончался из-за проблем с сердцем. В браке с ним она родила дочь Марию (1997). У нее диагностировали синдром Дауна.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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