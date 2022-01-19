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Как должны были выглядеть исторические личности в фильмах и играх на самом деле

Как должны были выглядеть исторические личности в фильмах и играх на самом деле
Один из серии фильмов «Тор»

Патрик сразу отмечает, что Один не всегда был седым стариком — это только один из его образов. У него был лохматый плащ с вкраплениями синего цвета, который легко могла бы дополнить брошь, которую носили в высшем обществе. Его оружие — лёгкое метательное копьё. Ну и шлем воин точно не забудет.

Англо-саксонский воин из игры «Assassin’s Creed Valhalla»

Патрик отмечает, что шлем, использованный в игре, не соответствует нужному временному периоду — он слишком старый. А броня и меч наоборот оказались слишком инновационными.

Мавританский рыцарь из сериала «Испанская принцесса»

Действие некоторых сцен происходят в период прямо перед окончанием Реконкисты в 1492 году. Чтобы наряд воина соответствовал своему времени, его переодели в лёгкую кожаную бригантину и тюрбан. Также воина снарядили щитом адарга и мечом, которым пользовались хинете — лёгкая кавалерия.

Хемунд (епископ Шерборна) из сериала «Викинги»

Так как Хемунд был представителем духовенства, у него должна была быть тонзура — выбритый круг волос на макушке. Патрик заменил немного фентезийную одежду на более подходящую — шерстяную, и дополнил её распятием. В сериале есть неточность — Хемунд пользуется мечом XIV века, хотя ему нужно оружие IX века.

Генрих V в сериале «Пустая корона»

Первая неточность, на которую указывает Патрик — это кольчуга. Её носили, но для того, чтобы закрыть места, которые не мог защитить доспех, а не как самостоятельную броню. Так как Генрих был королевских кровей, он мог позволить себе сделанный специально для него доспех. Поверх него обычно надевалась текстильная накидка. Тогда ещё принц, Генрих носил шлем с короной. Правда, тот не защитил его от попадания стрелы прямо в лицо, но несмотря на такое ранение Генрих выжил.

Воины в сериале «Возрождение: Эртугрул»

Как показали туркменских сельджуков в турецком сериале «Возрождение: Эртугрул», и как они должны были бы выглядеть.

Викинги в фильме «Альфред Великий»

Патрик убрал большую часть кожи и меха и одел героев в более подходящие наряды. Одному из воинов он добавил шлем шпангельхельм, а другому — шлем Шорвелла, который был найден возле одноимённой английской деревни.

Уильям Уоллес из фильма «Храброе сердце»

Вместо двуручного меча иллюстратор вручил Уильяму Уоллесу копьё и более лёгкий меч, а также щит с гербом семьи Уоллесов. Всё тело воина должна покрывать кольчуга, на голове — шлем цервельер.

Будучи из шотландского Лоуленда, Уильям Уоллес не стал бы одеваться иначе, чем другие англо-нормандские воины.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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