Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в которых будет приятно ждать весну

Вадим Карасев

До конца зимы еще больше месяца, а силы у многих уже на исходе, и если уже ничего не хочется, кроме как завернуться в плед и ждать весны, то это подборка для вас. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала 10 теплых и уютных вариантов: от тяжелого люкса до масс-маркета, от поп-культуры до минимализма.

Современная жизнь требует от нас постоянной активности, но иногда хочется отменить все встречи и просто остаться дома в компании книги или любимого сериала. Звезды тоже позволяют себе полениться и не боятся признаться в этом в инстаграме.





Алисса МиланоКейт Аптон

На пороге периода авитаминоза стоит поберечь силы, да и врачи в связи с распространением омикрона снова рекомендуют поменьше бывать в общественных местах. Так что безопасней собственного дивана, кажется, места не найти. Укрываемся теплым пледом и ждем весны.

Кстати, у пледов есть все шансы стать и новым модным аксессуаром — на недавнем показе Dsquared2 в рамках Недели мужской моды в Милане модели ходили по подиуму, завернувшись в пледы и стеганые одеяла. Кажется, карантинная эстетика в моде нас еще не скоро отпустит.





Dsquared2

Итак, выбираем, в каком пледе будем дожидаться весны.

1.Плед Dollywool крупной вязки

Цена: 6 790 руб.

Где купить: на "Яндекс.Маркете"

Плед изготовлен из шерсти мериноса, а его размеров (100 х 150 см) как раз хватит, чтобы укрыться им, уютно устроившись в кресле или на диване. Подойдет всем, кто уже давно мечтал, как было бы хорошо, если бы в любимый зимний свитер можно было поместиться целиком.





2.Плед из искусственного меха Livio

Цена: 7 646,55 руб.

Где купить: La Redoute

Шкура дикого животного на полу, потрескивание камина — такую картину зимнего уюта представляли в старых романах. К счастью, сегодня, чтобы согреться, истреблять зверей уже не надо. Шкуру заменит этот плед из искусственного меха под мутон, ну а камин — новая серия любимого сериала.





3.Плед с Тимоти Шаламе

Цена: 1 861,98 руб.

Где купить: AliExpress

Этот плед выпущен по социальной программе "Тимоти Шаламе в каждый дом" (шутка). Но любоваться на кумира с ним точно можно безлимитно — выбор вариантов дизайна тоже порадует поклонников. Осторожно, сны под таким пледом могут быть горячи!









4.Клетчатый плед Arloni

Цена: 1 990 руб.

Где купить: Lamoda

Классика интерьера — клетчатый плед. Под этим можно греться и вдвоем с близким человеком — размеры (200 х 140 см) позволяют. Состоит плед из шерсти и пана (синтетический материал, напоминающий по виду и структуре шерсть) в равных пропорциях.





5.Плед с узором Loro Piana

Цена: 442 000 руб.

Где купить: ЦУМ

Желание согреться должно быть очень велико, чтобы купить этот плед люксового итальянского бренда из 100-процентного кашемира, но и базовым его, конечно, не назовешь. Это не просто плед, но и настоящая картина с изображением зимнего пейзажа.









6.Плед с принтом пейсли

Цена: 10 999 руб.

Где купить: Zara Home

Если хочется чего-то художественного, но бюджет надо удержать в рамках разумного, то можно обратить внимание на этот плед из хлопка и лиоцелла с традиционным принтом пейсли. Греться в нем, возможно, не так уютно, как в кашемировом, но интерьер он точно украсит.





7.Флисовый плед "Гарри Поттер"

Цена: от 2 100 до трех тысяч руб.

Где купить: Geek Magazin

Флисовый плед представлен в трех размерах (самый большой — 140 х 210 см), так что найти подходящий не составит труда. Поклонники саги о юном волшебнике точно будут рады такому подарку — полное погружение в атмосферу при следующем просмотре любимых фильмов гарантировано без всяких заклинаний.





8.Розовый плед Apparis

Цена: 26 660 руб.

Где купить: Farfetch

Розовый цвет в последнее время снова стал невероятно модным. Возвращение нулевых, эстетика "самого инстаграмного" бренда Jacquemus, а недавно и выход коллаборации Balmain x Barbie — все это только укрепило тренд. Так что немного розового смело можно добавлять не только в гардероб, но и в интерьер.





9.Ажурный плед

Цена: 2 299 руб.

Где купить: H&M

Плед из мягкого ажурного хлопка выглядит так элегантно, что в особенно холодные дни его можно захватить и в качестве накидки — модный образ испорчен не будет. Размер пледа 100 х 150 см.





10.Плед по эскизу шведской художницы

Цена: 6 900 руб.

Где купить: Arket

Этот яркий плед (размер 200 x 130 см) входит в коллекцию, созданную в сотрудничестве со шведской художницей-иллюстратором Линнеей Андерссон. Мотив в виде извилистой ветви с резными листьями является характерной чертой ее творчества — узнаваемый узор перенесли и на эти пледы из овечьей шерсти (доступны и другие расцветки).





Надя Бесчетникова