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Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»

Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»


Финансовая пирамида "Финико" принимала от инвесторов только криптовалюты, но не фиатные средства. Об этом основатель проекта Кирилл Доронин заявил в интервью программе «Честный Детектив».


По его словам, невозможность приема фиата обуславливалась технической особенностью платформы.


«Люди не могли ничего нести в рублях, потому что изначально отношения между пользователями и системой строились на криптовалютах. Невозможно зайти на платформу без криптовалюты, не закинув биткоины на криптокошелек. Лично мне никаких денег люди не приносили. Хищения я не осуществлял и не занимался обманом», – отметил Доронин.


Доронин настаивает, что "Финико" не являлась финансовой пирамидой. Сейчас его адвокаты готовят ходатайство на проведение экспертизы в ЦБ РФ для выявления нарушений в работе с криптовалютами.


Дисклеймер

"Финико" включена в черный список центробанка с февраля 2021 года как компания, обладающая признаками финансовой пирамиды.


Основатель "Финико" утверждает, что удивился своему задержанию, так как, по его словам, платформа "успешно и без сбоев работала три года".


«Я пытался возобновить работу по возврату криптовалюты, даже наладил процесс выплат, то есть "Финико" выплачивало инвесторам до $40 000 в день. Выплаты происходили в биткоинах. Конечно же, я бы продолжил работу по выплатам инвесторам и нарастил бы их, если бы не было принято решение о моем аресте», – добавил Кирилл Доронин.


Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.


Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года.


Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.


Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.


Ранее Кирилл Доронин пошел на сделку со следствием и дал показания против 44 подельников по пирамиде. При этом свою вину он не признал.


Подробнее о работе финансовой пирамиды "Финико" читайте в специальном материале ForkLog.


https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/
# Экономика

По материалам: ForkLog

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