Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»

Финансовая пирамида "Финико" принимала от инвесторов только криптовалюты, но не фиатные средства. Об этом основатель проекта Кирилл Доронин заявил в интервью программе «Честный Детектив».

По его словам, невозможность приема фиата обуславливалась технической особенностью платформы.

«Люди не могли ничего нести в рублях, потому что изначально отношения между пользователями и системой строились на криптовалютах. Невозможно зайти на платформу без криптовалюты, не закинув биткоины на криптокошелек. Лично мне никаких денег люди не приносили. Хищения я не осуществлял и не занимался обманом», – отметил Доронин.

Доронин настаивает, что "Финико" не являлась финансовой пирамидой. Сейчас его адвокаты готовят ходатайство на проведение экспертизы в ЦБ РФ для выявления нарушений в работе с криптовалютами.

Дисклеймер

"Финико" включена в черный список центробанка с февраля 2021 года как компания, обладающая признаками финансовой пирамиды.

Основатель "Финико" утверждает, что удивился своему задержанию, так как, по его словам, платформа "успешно и без сбоев работала три года".

«Я пытался возобновить работу по возврату криптовалюты, даже наладил процесс выплат, то есть "Финико" выплачивало инвесторам до $40 000 в день. Выплаты происходили в биткоинах. Конечно же, я бы продолжил работу по выплатам инвесторам и нарастил бы их, если бы не было принято решение о моем аресте», – добавил Кирилл Доронин.

Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.

Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года.

Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.

Ранее Кирилл Доронин пошел на сделку со следствием и дал показания против 44 подельников по пирамиде. При этом свою вину он не признал.

Подробнее о работе финансовой пирамиды "Финико" читайте в специальном материале ForkLog.

https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/