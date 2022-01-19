Крещение с 18 на 19 января 2022 года: две традиции, о которых важно вспомнить

Вадим Карасев

Крещение — один из двух самых больших праздников января. В этот день существует множество известных традиций, но есть и те, о которых люди почему-то часто забывают. Именно о них и пойдет речь далее.

Крещение начинается не утром 19 числа, а вечером 18 числа в Сочельник, после окончания церковной торжественной службы и первого освящения воды. Описанные ниже традиции актуальны как для вечера 18 января, так и для 19 января в целом.

Причастие и исповедь в Крещение

Многие забывают о том, что в праздники важно исповедаться и причаститься. В Крещение, согласно источникам, причащаться очень важно.

Единственная проблема заключается в том, что не всегда батюшки причащают в этот день. Это зависит от многих факторов, поэтому лучше уточнить у своего церковнослужителя, можно ли причаститься в этот день. Если вы не постились три дня, то вам вряд ли разрешат принять таинство причастия, но на будущий год вы будете готовы.

Освящение дома в день Крещения

19 января вы можете освятить свой дом новой святой водой. Раньше люди делали это каждый год. Согласно поверьям и наблюдениям, это действительно помогает отпугнуть любое зло и негатив.

В освященном доме будет происходить меньше ссор и неурядиц. Жители дома или квартиры будут лучше ладить, между ними воцарятся покой и доверие.

Делать это довольно просто. Вам нужно налить немного святой воды в стакан или другую емкость, окропить ею все места для сна — ваше, ваших детей, родителей и так далее. Также необходимо окропить святой водой входную дверь и все остальные дверные проемы. При этом нужно постоянно произносить следующую простую фразу: «Спаси, сохрани, Господи. От беды убереги, от зла защити. Аминь». Остатки воды можно выпить, не забыв перекреститься и поклониться. Освящение дома или квартиры можно проводить не только 19 января, но и в любой другой день года.