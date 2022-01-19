Лариса Гузеева в шоке от ограничений в Германии в связи с коронавирусом

Актриса и ведущая Лариса Гузеева решила отдохнуть за границей. Телеведущая встретила Новый год в Москве, а после этого отправилась за границу. Гузеева вместе с мужем Игорем Бухаровым и дочерью Ольгой путешествуют на автомобиле по городам Европы. Звездная семья остановилась в Берлине. Ведущая шоу «Давай поженимся!» отправилась осматривать местные достопримечательности, но во время прогулки обратила внимание на напряженную обстановку в городе. Артистка удивилась, насколько строго местные жители соблюдают санитарные меры предосторожности во время пандемии. Кинодива заверила, что даже за большие деньги здесь не впускают ни в одно общественное место. «Люди, такой свободы, как у нас в стране, нет нигде. Я вам клянусь. Здесь, если у тебя нет QR-кода или наисвежайшего ПЦР-теста, ты даже за очень большие деньги никуда не попадешь. Ты можешь описаться, умолять пропустить тебя на одну минуточку, надев десять масок. Нет. Никуда не пропустят, никуда не попадешь», — пояснила Гузеева.Лариса Гузеева Звезда фильма «Жестокий романс» показала пустынные улицы в центре города. Гузееву шокировало отсутствие людей, и она обратила внимание на то, что двери в общественные заведения закрыты. «Наслаждайтесь жизнью, не смотрите, где и как. Хорошо и у нас. Здесь красиво, но мы по правилам жить не привыкли. У нас на всё свое мнение. Мы протестные. Поэтому у нас всё не очень», — отметила артистка. Звезда Первого канала тяжело перенесла коронавирус. Телеведущая подхватила инфекцию во время отпуска в Крыму. Гузееву госпитализировали в Коммунарку, там она провела три недели с серьезным поражением легких. Мать двоих детей до сих пор ощущает на себе неприятные последствия болезни. Больше всего инфекция повлияла на ее психическое состояние. Гузеева пожаловалась на проблемы с памятью и приступами немотивированный агрессии.