Лера Кудрявцева заявила, что устала после отдыха

50-летняя Лера Кудрявцева призналась, что по возвращению с отдыха еще больше устала. Ведущая шоу «Секрет на миллион» отдохнула в Дубае с 34-летним мужем Игорем Макаровым и трехлетней дочерью Машей. Лера много времени проводила на свежем воздухе, загорала, пробовала блюда местной кухни и любовалась достопримечательностями. Звезде так понравилось в Арабских Эмиратах, что она продлила отпуск на несколько дней. Однако и этого ей не хватило, чтобы отдохнуть и набраться сил. Кудрявцева вернулась в Москву. С самолета она сразу отправилась на съемки. Артистка оказалась не в лучшем настроении. Лера пожаловалась, что ей ничего неохота делать, а отпуска как и не бывало. «Всё лень. Так бывает. Иногда думаешь, как бы было хорошо куда-нибудь на месяц одной на острова с книгами и тишиной. Но нет, сидишь и думаешь, с чего начать разгребать все накопившееся дела. Вроде 10 дней на отдыхе, но приезжаешь и как будто не отдохнула. Серое небо на бровях висит, суета», — с грустью отметила Кудрявцева.Лера Кудрявцева Ведущая шоу «Звезды сошлись» призналась, что мечтает провести свой отпуск иначе. Не путешествовать, а расслабляться. «Мечтаю проваляться в постели и ничего не делать, тупить (хотя куда уж больше), читать (потому что цифра задолбала), много есть (хотя уже опять плюс 3). Короче, жизнь — боль, но слава богу, что она есть. Всем здоровья и бодрости! И себе любимой того же!» — пожелала звезда сериала «Улицы разбитых фонарей». Кудрявцеву поддержал Алексей Маклаков. «Крепись, Леруля, это так знакомо. Всё решишь и победишь! Машулика от меня поцелуй», — написал актер. Фанаты артистки признались, что прекрасно ее понимают. Многие отметили, что находятся в похожем состоянии. Это может быть последствием коронавируса. Кудрявцева им тоже переболела, она не раз жаловалась на побочные эффекты вируса. «У меня такое же состояние. Как Мюнхгаузен себя за косичку из болота вытаскиваю», «Лера, как я вас понимаю. Сил нет ни на что, настроения тоже. Приходится заставлять себя по утрам открывать глаза и жить», «Это побочка коронавируса, у многих сейчас подавленное состояние», «А может, это из-за перенесенного коронавируса? Заметила, что многие сейчас жалуются на эмоциональное выгорание», — высказались пользователи.