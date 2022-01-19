Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовь Толкалина поразила своими откровениями о личной жизни

Любовь Толкалина поразила своими откровениями о личной жизни
43-летняя актриса Любовь Толкалина поделилась архивным фото и призналась, что была несчастна в молодости. Для многих молодые годы ассоциируется с самым счастливым временем в жизни. Но, как выяснилось, не для Любови Толкалиной. Знаменитая актриса потрясла своим признанием. Оказывается, несмотря на то, что в 23 года у нее было все в порядке с семейной жизнью, она воспитывала дочку да и с карьерой было все хорошо, свою жизнь Толкалина считала «настояшим адом». «Жизнь в 23, это не жизнь, это сущий ад... Я помню, у меня уже есть маленькая дочка, опыт семейной жизни, я закончила институт, поработала моделью, в театре, в кино…. Уже прогремел Антикиллер. И я невероятно несчастлива. Я — самое несчастное создание, когда либо созданное Богом»— вспоминает в Instagram актриса.
Любовь Толкалина в 23 года Возможно, все дело в том, что ей рано пришлось столкнуться с настоящей трагедией и почувствовать себя взрослой. «Рано взявшая на себя ответственность за родителей, пережившая уже смерть младшего брата… Внутри абсолютно неприкаянная, неуверенная в себе, полная разруха, ни царя в голове, ни богоявления…... Несчастная до самоистязания. Считавшая себя полной дурой и уродом… И ты вроде бы все успеваешь, не успеваешь только быть счастливой… Ну вот ни на один вдох. Меня током бьет , когда я вспоминаю свои 23. Все что угодно, только бы не вернуться в свою юность. Скажите, это со всем так в таком возрасте?»— спросила у подписчиков Толкалина. «Я в 23 была абсолютно счастлива и абсолютно безответственна. Вернулась бы, столько всего исправила и стала бы звездой Голливуда» — прокомментировала популярная актриса Виктория Толстоганова. Но многие поклонники согласились: 20 лет – возраст тревог и переживаний. И порадовались, что дочь Толкалиной и Егора Кончаловского, Мария, смогла построить свою жизнь совсем иначе. Девушка выглядит абсолютно счастливой – и в этом наверняка есть немалая заслуга ее знаменитой мамы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Еще 10 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления
Еще 10 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления
"Белорусский народ стал ушлым": Лукашенко порассуждал о новом президенте
"Белорусский народ стал ушлым": Лукашенко порассуждал о
Фил Спенсер теперь генеральный директор Microsoft Gaming
Фил Спенсер теперь генеральный директор Microsoft Gaming
The Artful Escape вскоре выйдет и на Playstation, игра доступна в Game Pass
The Artful Escape вскоре выйдет и на Playstation, игра доступна в
Любовь Толкалина поразила своими откровениями о личной жизни
Любовь Толкалина поразила своими откровениями о личной жизни
Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в бикини
Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в
4 самых опасных дня в феврале 2022 года
4 самых опасных дня в феврале 2022 года
Депозиты криптовалютных компаний в банке Silvergate достигли $13,8 млрд
Депозиты криптовалютных компаний в банке Silvergate достигли $13,8
Phemex разыграет до $40 000 за репост видеоролика
Phemex разыграет до $40 000 за репост видеоролика
Родители угрожавшего "бить русских" дагестанца на видео извинились за сына
Родители угрожавшего "бить русских" дагестанца на видео
В Halo Infinite стартовало событие Cyber Showdown с наградами в стиле киберпанк
В Halo Infinite стартовало событие Cyber Showdown с наградами в стиле

Топ на сегодня

26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до свадьбы
Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до
Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2022 года
Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2022 года
Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя

Еще по теме

Толкалина в прозрачной комбинашке показала промежность
Любовь Толкалина опубликовала откровенное видео
Любовь Толкалина в плаще на голое тело потрясла поклонников
«Все, я замужем»: актриса Толкалина призналась, что ее «окольцевали» на несколько часов