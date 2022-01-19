Любовь Толкалина поразила своими откровениями о личной жизни

43-летняя актриса Любовь Толкалина поделилась архивным фото и призналась, что была несчастна в молодости. Для многих молодые годы ассоциируется с самым счастливым временем в жизни. Но, как выяснилось, не для Любови Толкалиной. Знаменитая актриса потрясла своим признанием. Оказывается, несмотря на то, что в 23 года у нее было все в порядке с семейной жизнью, она воспитывала дочку да и с карьерой было все хорошо, свою жизнь Толкалина считала «настояшим адом». «Жизнь в 23, это не жизнь, это сущий ад... Я помню, у меня уже есть маленькая дочка, опыт семейной жизни, я закончила институт, поработала моделью, в театре, в кино…. Уже прогремел Антикиллер. И я невероятно несчастлива. Я — самое несчастное создание, когда либо созданное Богом»— вспоминает в Instagram актриса.Любовь Толкалина в 23 года Возможно, все дело в том, что ей рано пришлось столкнуться с настоящей трагедией и почувствовать себя взрослой. «Рано взявшая на себя ответственность за родителей, пережившая уже смерть младшего брата… Внутри абсолютно неприкаянная, неуверенная в себе, полная разруха, ни царя в голове, ни богоявления…... Несчастная до самоистязания. Считавшая себя полной дурой и уродом… И ты вроде бы все успеваешь, не успеваешь только быть счастливой… Ну вот ни на один вдох. Меня током бьет , когда я вспоминаю свои 23. Все что угодно, только бы не вернуться в свою юность. Скажите, это со всем так в таком возрасте?»— спросила у подписчиков Толкалина. «Я в 23 была абсолютно счастлива и абсолютно безответственна. Вернулась бы, столько всего исправила и стала бы звездой Голливуда» — прокомментировала популярная актриса Виктория Толстоганова. Но многие поклонники согласились: 20 лет – возраст тревог и переживаний. И порадовались, что дочь Толкалиной и Егора Кончаловского, Мария, смогла построить свою жизнь совсем иначе. Девушка выглядит абсолютно счастливой – и в этом наверняка есть немалая заслуга ее знаменитой мамы.