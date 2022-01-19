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Лунный день сегодня 19 января 2022 года

Лунный день сегодня 19 января 2022 года

Сегодня нас ожидает непростой день. Луна внесет свои правки в наши планы в эту среду. Астрологи же подскажут, как привлечь успех и не допустить ошибок в любой из сфер жизни.


Сегодня первый день после Полнолуния. Не исключено, что привычный ход вещей продолжит нарушаться. Первый день убывающей Луны грозит сложностями и проблемами, но, к счастью, у нас есть шанс уладить некоторые дела, обойти неприятности стороной и побороть своих внутренних демонов.

Фаза Луны: начинается 17 лунный день. Первый день убывающей Луны пройдет в Знаке Льва. Луна сильна, а Лев немного ослаб, поэтому проблем будет заметно меньше, чем вчера. Однако напряженность все равно останется, ведь стихия Огня не отличается спокойствием и умиротворением.

Магнитные бури 19 января: метеозависимым людям можно не беспокоиться о здоровье. Вспышек на Солнце замечено не было.

Что принесет удачу сегодня


домашние дела;
завершение важных проектов;
погашение задолженностей;
свидания;
знакомства.

Что отпугнет успех в этот день


риски;
выяснение отношений;
неуступчивость.

Домашние дела по лунному календарю

Хотя многие вечером в среду предпочитают отдыхать и развлекаться, эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что на этот раз вы можете сделать исключение и посвятить часть времени домашним делам. В ближайшие выходные это решение окажется дальновидным, поскольку сэкономит много сил и времени в субботу или воскресенье. Можно совершать запланированные покупки для дома. Главное — избегать спонтанности.

Одежда и талисманы в эту среду

В этот день полезно носить теплые вещи, добавляющие ощущение комфорта, уюта и защищенности: шерстяные шарфы, теплые свитеры. В приоритете — обувь, которая также должна быть теплой.


Камень-талисман дня — кошачий глаз. Данный минерал отведет беду, спасет от проблем и обострит шестое чувство. Из украшений можно отдавать предпочтение лишь серебру. Остальные металлы будут не столь действенными и полезными. Серебро защитит вас от проблем.

Финансы и работа в 17 лунный день

Сегодня лучше не начинать новых дел. Луна во Льве больше располагает к их завершению, подведению итогов и закрытию всех задач, которые по какой-то причине остались не завершенными. Полезно будет заниматься привычными для вас делами. День очень хорош для преждевременного погашения кредитов или оплаты счетов.


Можно заранее пополнить баланс телефона, положить деньги на домашний интернет, чтобы не вспоминать об этом в последний момент, приобрести подарки для близких, если впереди ждут дни рождения или другие поводы. В целом шопинг будет допустим, но лучше не тратить средства необдуманно и спонтанно.

Любовь и общение 19 января

Эта среда подойдет для знакомств, для первых свиданий, а также для романтических вечеров в парах с уже устоявшимися отношениями. Лев поможет произвести наилучшее впечатление на противоположный пол. Экстремальные свидания сегодня противопоказаны. Лучше выбирать места с приятной и тихой атмосферой.

Всем, кто находится в отношениях, сегодня лучше прислушиваться к советам партнера. Совсем не обязательно соглашаться со всеми его словами, но многие советы действительно окажутся полезными. Что бы ни случилось, старайтесь оставаться добрыми и открытыми, а также общаться с людьми со светлой аурой.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Люди сегодня под воздействием Луны во Льве все еще будут довольно вспыльчивыми, но уже не такими, какими были вчера. Концентрация существенно возрастет, но все равно будет далекой от идеала, поэтому не стоит принимать важные решения слишком быстро.

Лучше не заставлять себя прыгать выше головы, а тратить энергию в комфортном для себя темпе. Периодический отдых с общением будет крайне полезен. Что касается спорта, то сегодня он должен быть умеренным. Чрезмерные нагрузки навредят энергетике, выбьют из колеи и сделают вас раздражительными.

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По материалам: dailyhoro.ru

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