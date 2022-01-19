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Максим Матвеев оригинально показал Боярскую в купальнике и подросших сыновей

Максим Матвеев оригинально показал Боярскую в купальнике и подросших сыновей
Актер Максим Матвеев поделился забавным отпускным фото с женой и детьми. Максим Матвеев поделился редким кадром с женой Елизаветой Боярской и их сыновьями – 9-летним Андреем и 3-летним Григорием. Фото, которое актер опубликовал в Инстаграме, было сделано во время недавнего отпуска звездной пары – на новогодние праздники они всей семьей отправились в теплые края. Боярская и Матвеев ведут довольно закрытый образ жизни и редко делятся подробностями семейного быта. Не стали они уточнять и место своего отдыха, но подписчики сделали вывод, что артисты летали на Мальдивы, как и большинство отечественных знаменитостей. Правда, никаких привычных для многих звезд снимков с курорта Боярская не выкладывала и уже тем более не хвасталась фигурой в купальнике. Актриса вообще довольно консервативна в этом вопросе, так что в соцсети почти нет ее полуобнаженных фото. Поэтому отпускной снимок Матвеева стал для многих приятным сюрпризом – в кадре Боярская впервые позировала в купальнике. Правда, толком рассмотреть артистку не получится – она лишь отражается в темных очках супруга, но для скромной Елизаветы и такое фото можно считать невероятно откровенным.
Максим Матвеев «Коротко об отдыхе…как говорится: «Когда по глазам всё ясно!»…🤪😎🌞❤️», - прокомментировал фото Матвеев. «Любовь в глазах😍», отметила Марина Александрова. «Тот случай когда "Ах, какой мужчина... А, блин, он женат!" 😂😂😂 Классное фото 👍👍👍», «И когда в глазах отражается вся семья!!!🔥», «Наш Брэдли Купер!🤩😜 ну очень красивый мужчина! 😊», «Самый любимый, самый красивый мужчина для меня!🔥🔥🔥», «Такая семья у вас красивая 😍», «Классный семейный кадр!!!», - отметили поклонники звездной семьи.
Елизавета Боярская в купальнике с сыновьями отражается в очках Матвеева Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу», а спустя год влюбленные сыграли свадьбу. Актриса рассказывала, что поначалу их семейная жизнь складывалась не очень удачно, поскольку Елизавета оказалась совершенно не подготовленной и не умела вести хозяйство. Однако Матвеев отнесся к артистке с пониманием и многому ее научил.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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