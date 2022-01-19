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Миронов призвал принять меры по недопущению роста смертности от онкологии

Миронов призвал принять меры по недопущению роста смертности от онкологии

10:30  Автор: Екатерина Кутузова



Медицинские учреждения онкологического профиля должны вернуться в нормальный режим работы для того чтобы не допустить роста смертности от рака, заявил 19 января лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, сообщает пресс-служба политика.

Ссылаясь на данные экспертов Минздрава Миронов пояснил, что из-за последствий пандемии через два-три года в России ожидается увеличение числа онкологических заболеваний, выявленных на поздней стадии.

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«В Санкт-Петербурге, к примеру, в условиях пандемии уже на 6% увеличилось количество пациентов с запущенной стадией рака. Проблема в том, что либо профильные медучреждения закрыты или перепрофилированы из-за пандемии, либо люди просто боятся обращаться к врачу, опасаясь заразиться коронавирусом», — сказал Миронов, слова которого приводит его пресс-служба.

Он напомнил, что онкозаболевания являются одной из главных причин смерти. Так, в 2019-м допадемийном году от рака в России умерли почти 300 тысяч человек, что составило свыше 15 процентов от общего количества смертей.

«Цифры говорят сами за себя — игнорировать эту проблему нельзя. Нужно создавать свободные от ковид зоны в медучреждениях и переводить поликлиники и больницы в нормальный режим работы, расширять диспансеризацию и раннюю диагностику», — добавил Миронов.


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Политик отметил, что качественная онкологическая помощь должна быть доступна жителям всех регионов страны. «Поэтому необходимо отменить новые нормы «маршрутизации пациентов», а проще говоря, крепостное право, которое гарантирует оказание медпомощи только по месту прописки», — заключил он.

 



#здоровье

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По материалам: pnp.ru

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