На Берлинском кинофестивале покажут пять российских фильмов

Вадим Карасев

Берлинский международный кинофестиваль объявил программу 2022 года. В дополнительных секциях покажут пять российских фильмов, которые не вошли в основную программу конкурса. За Золотого и Серебряного медведя будут бороться 18 фильмов из 15 разных стран, включая Peter von Kant Франсуа Озона, Rimini Ульриха Зайдля, Fire (Avec amour et acharnement) Клэр Дени и So-seol-ga-ui Yeong-hwa Хон Сан Су, лауреата Берлинале-2020.

Среди российских конкурсантов: дебютный фильм Михаила Бородина о мигрантах и трудовом рабстве "Продукты 24", основанный на реальной истории о "гольяновских рабах" (программа "Панорама"); лента "Брат во всем" Александра Золотухина о двух братьях, мечтающих о профессии военного летчика (программа Encounters); фильм о взрослении юноши "Страна Саша" Юлии Трофимовой (программа Generation 14+). В секцию короткометражного кино включили игровой фильм Анастасии Вебер "Трэп" и документальный фильм Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.





Берлинский кинофестиваль традиционно знакомит мир с кинематографистами новой волны. Здесь поднимаются социальные темы, демонстрируется авторский контент разных стран. И среди участников — наши талантливые команды. Попадание в программы Берлинале говорит о большой проделанной работе и подтверждает качество отечественных проектов,

— прокомментировала участие российских картин в конкурсе министр культуры Ольга Любимова.

72-й Берлинский фестиваль пройдет с 10 по 20 февраля в очном формате с некоторыми ограничениями.





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