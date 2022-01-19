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На Xbox теперь доступна демо-версия 60 Seconds! Reatomized

На Xbox теперь доступна демо-версия 60 Seconds! Reatomized


В конце 2020 года на Xbox One и Xbox Series X | S вышла обновленная версия классической игры 60 Seconds! Reatomized. Теперь его можно опробовать на приставках Xbox бесплатно. В Microsoft Store стала доступна демо-версия проекта.

60 Seconds! Reatomized — это игра о выживания в бункере, в которой предстоит справляться с различными трудностями. Обновленная версия проекта может похвастаться разрешением 4K, перерисованной графикой, улучшенным интерфейсом и другими обновлениями.

60 Seconds! Reatomized Demo

В оставшиеся 60 секунд до взрыва вам нужно найти всех членов семьи и собрать необходимые запасы. Против вас обернётся всё — время, ваша собственная мебель, дом, который меняется в каждой игре… Главный вопрос — что взять с собой и кого оставить?
Перейти в Microsoft Store

Сама игра 60 Seconds! Reatomized в Microsoft Store доступна за $9,99.


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По материалам: newxboxone

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