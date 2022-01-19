Народные приметы на февраль 2022 года

Вадим Карасев

Народные приметы есть на все случаи жизни, и завершить зиму на позитивной ноте поможет мудрость наших предков. Их наблюдения актуальны по сей день, и благодаря им можно не только узнать о погодных условиях, но и обезопасить себя от неприятностей.

Последний месяц зимы дается особенно тяжело, и народные приметы скрасят ожидание долгожданного тепла. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к народной мудрости, чтобы привлечь в жизнь удачу, а также узнать о том, какой будет погода в этом году.

1 февраля: первый день месяца солнечный — к ранней весне. Морозный день — к жаркому грозовому лету. Огонь в доме разжечь — удачу привлечь.

2 февраля: метель — к холодной весне. В этот день деньги подобрать — богатства три года не видать. Кто 2 февраля слезы льет, тот удачу от себя гонит.

3 февраля: ясный солнечный день — лето холодное. Урожай богатый будет, если на небе много звезд. В просьбе не отказать — счастье привлечь.

4 февраля: снег повалил — к урожаю. В этот день работать — к благополучной жизни и привлечению успеха.

5 февраля: холода придут, если мелкие птахи расшумелись. Оттепель будет и весна ранняя, если белок много. Дома убраться — беды прогнать, богатство привлечь.

6 февраля: метель в этот день — к поздней весне. Узлы в этот день вязать — удачу прогонять и путь к счастью себе закрывать.

7 февраля: в этот день больше молчать — счастье привлекать. Кто трудится, у того и заветное желание сбудется.

8 февраля: по примете птиц кормят, чтобы деньги привлечь. В этот день вещие сны снятся.

9 февраля: облака низко идут — холода скоро придут. В этот день голову не моют, чтобы удачу не спугнуть и мысли важные не потерять.

10 февраля: в этот день с домовым общаются, чтобы помощь от него получить. Порядок в доме навести — к счастью в семье.

11 февраля: в этот день чужим людям в глаза не смотрят и не разговаривают с незнакомцами, чтобы не навлечь на себя порчу. На перекрестках вещь подобрать — беды на себя навлекать.

12 февраля: в этот день соврать — удачи не видать. Дождь в этот день сулит жаркое лето без засухи. Охота удачная — год богатый.

13 февраля: примета гласит, что в этот день нечисть по миру гуляет: люди без нужды на улицу не ходят, обереги носят и дома защищают.

14 февраля: облака низко нависли — к оттепели. Звезды яркие на небе видны — к заморозкам. Снегопад пошел — весна не за горами.

15 февраля: сильно метет — весна поздно придет. По примете в этот день в дорогу не собираются, чтобы неприятности не привлечь.

16 февраля: весна будет дождливой, если в этот день идет мокрый снег. Кто не работает, тот на себя беды навлекает.

17 февраля: в этот день сон приснится добрый — сбудется, а если плохой, то оберегами от невзгод защищаются. Весна скоро придет, если деревья отсырели.

18 февраля: по примете в этот день с добром к животным отнестись — удачу привлечь. Если котенок к дому прибился — его привечают, чтобы деньги не переводились.

19 февраля: утренние заморозки — к теплой и ранней весне. Морозный день — к грозовому лету. Свое имя на улице услышать — к богатству.

20 февраля: лето будет прохладным, если закат в дымке проходит. По примете в этот день зеленые вещи удачу отталкивают.

21 февраля: тепло в марте будет, если в этот день заморозки ударят. Кто хочет любовь привлечь, тому нужно на яблоне красную ленту повязать и снег с деревца стряхнуть.

22 февраля: оттепель в этот день — скоро будут заморозки. Богатый урожай будет, если зерна и семена вынести на мороз.

23 февраля: в этот день обряды проводят, чтобы скотину от болезней защитить. Много воды в колодцах — к высокому паводку.

24 февраля: у домового помощи попросить — счастье привлечь. Кто в этот день обещания выполняет, тот успех в жизнь привлекает.

25 февраля: рыбалка в этот день удачная — дом полной чашей будет. Звездное небо — к богатому урожаю на полях и в лесах.

26 февраля: в этот день ссориться — беды привлекать. Кто слово дурное скажет, тому зло его сторицей вернется. Весна будет теплой, если снег постепенно тает.

27 февраля: морозный день — жаркое лето. Обряд на удачу провести — на год от проблем избавиться.

28 февраля: весна будет долгой, если сосульки длинные. Погода пасмурная стоит — к хорошему лету.