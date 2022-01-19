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Общественники обсудят, как сделать ДЭГ еще более прозрачным

Общественники обсудят, как сделать ДЭГ еще более прозрачным

В Общественной палате РФ 21 января состоится обсуждение поправок к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

[b][/b]В слушаниях примут участие члены Общественной палаты, представители ЦИК РФ, IT-эксперты, социологи, разработчики законопроекта и электоральные эксперты. 


Авторы поправок - депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин считают, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) требует установления единых правил и параметров для выборов и референдумов по всей стране. Они уточнили, что если ранее онлайн-голосование регулировалось временными законами, то сейчас основные правила использования ДЭГ намерены закрепить в базовом законе о выборах.

На выборах в сентябре 2021 года ДЭГ применялось в семи регионах, в том числе и в Москве, где было организовано на собственной экспериментальной платформе. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что на предстоящих выборах 2022 года применение ДЭГ следует внедрять и в других регионах.

После завершения общественных слушаний законопроект рассмотрят депутаты Госдумы РФ.

законопроекты ОП ДЭГ
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По материалам: uposters.ru

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