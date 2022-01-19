Off-duty: Дженнифер Лопес с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

За последние дни Дженнифер Лопес несколько раз попадала в объективы папарацци. Как сообщили западные СМИ, звезда и ее 13-летняя дочь Эмма устроили себе дни шопинга.





Дженнифер Лопес с дочерью

Поклонники Джей Ло в восторге — у них появилась возможность обсудить новые образы знаменитости. К примеру, вчера певица появилась перед уличными фотографами в эффектной белой юбке в пол с крупными пуговицами и разрезом спереди. Юбку из денима звезда надела с контрастной черной водолазкой. Образ дополнили ботильоны на высокой платформе и строгая черная сумка. Волосы Дженнифер собрала в тугой узел, продемонстрировав золотые серьги-кольца.





В этот день к Лопес и Эмме присоединился Макс, брат-близнец Эммы. Вместе они были замечены в отеле Bel-Air, куда приехали пообедать. Этот отель имеет для Джен особенное значение: именно там она и Бен Аффлек устраивали тайные свидания после того, как решили возобновить свои отношения.

Бена Аффлека на этот раз с ними не было. Пару стали реже видеть вместе после скандального высказывания актера в адрес бывшей супруги, Дженнифер Гарнер. Аффлек обвинил экс-возлюбленную в своих неудачах и проблемах с алкоголем. Его слова не слишком понравились Лопес, которая сначала вступилась за Гарнер, но позже поддержала Бена и заявила, что это никак не скажется на их отношениях. Поклонники, однако, обеспокоены редкими совместными выходами пары и опасаются, что у звездной пары наметился разлад.





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