Off-duty: Натали Портман с сыном на прогулке в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Папарацци засняли Натали Портман на улице Лос-Анджелеса в компании 10-летнего сына Алефа. Актриса забрала сына из дома его приятеля, с которым мальчик проводил время, и устроила небольшую совместную прогулку.

В повседневной жизни 40-летняя актриса предпочитает простую и удобную одежду и отказывается от макияжа. Для прогулки Портман выбрала свободные светлые джинсы, голубой свитер и розовые кроссовки. С собой она взяла большую спортивную сумку. Сын актрисы был одет в легкий спортивный костюм: свободную синюю футболку и голубые шорты.





Натали Портман с сыном

В отличие от многих звезд, Натали Портман очень редко делится с поклонниками событиями из личной жизни и почти никогда не показывает своих детей. Детей у звезды двое: кроме сына Алефа, она также воспитывает 4-летнюю дочь Амалию.

Отцом обоих детей является супруг Натали, танцор Бенджамин Мильпье. Со своим избранником актриса познакомилась на съемках фильма "Черный лебедь", где она исполнила роль балерины.

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