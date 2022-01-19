Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Off-duty: Натали Портман с сыном на прогулке в Лос-Анджелесе

Off-duty: Натали Портман с сыном на прогулке в Лос-Анджелесе

Папарацци засняли Натали Портман на улице Лос-Анджелеса в компании 10-летнего сына Алефа. Актриса забрала сына из дома его приятеля, с которым мальчик проводил время, и устроила небольшую совместную прогулку.

В повседневной жизни 40-летняя актриса предпочитает простую и удобную одежду и отказывается от макияжа. Для прогулки Портман выбрала свободные светлые джинсы, голубой свитер и розовые кроссовки. С собой она взяла большую спортивную сумку. Сын актрисы был одет в легкий спортивный костюм: свободную синюю футболку и голубые шорты.


Натали Портман с сыном

В отличие от многих звезд, Натали Портман очень редко делится с поклонниками событиями из личной жизни и почти никогда не показывает своих детей. Детей у звезды двое: кроме сына Алефа, она также воспитывает 4-летнюю дочь Амалию.

Отцом обоих детей является супруг Натали, танцор Бенджамин Мильпье. Со своим избранником актриса познакомилась на съемках фильма "Черный лебедь", где она исполнила роль балерины.


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Любовь Толкалина поразила своими откровениями о личной жизни
Любовь Толкалина поразила своими откровениями о личной жизни
Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в бикини
Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в
4 самых опасных дня в феврале 2022 года
4 самых опасных дня в феврале 2022 года
Депозиты криптовалютных компаний в банке Silvergate достигли $13,8 млрд
Депозиты криптовалютных компаний в банке Silvergate достигли $13,8
Phemex разыграет до $40 000 за репост видеоролика
Phemex разыграет до $40 000 за репост видеоролика
Родители угрожавшего "бить русских" дагестанца на видео извинились за сына
Родители угрожавшего "бить русских" дагестанца на видео
В Halo Infinite стартовало событие Cyber Showdown с наградами в стиле киберпанк
В Halo Infinite стартовало событие Cyber Showdown с наградами в стиле
Бобби Котик на сделке с Xbox может заработать больше $350 млн
Бобби Котик на сделке с Xbox может заработать больше $350 млн
В экосистеме Cardano появится набор инструментов для разработчиков dapps
В экосистеме Cardano появится набор инструментов для разработчиков
Чанпэн Чжао раскрыл число удаленных сотрудников Binance
Чанпэн Чжао раскрыл число удаленных сотрудников Binance
В «Океане» проходит программа «Фестиваль народного творчества»
В «Океане» проходит программа «Фестиваль народного творчества»
Лера Кудрявцева заявила, что устала после отдыха
Лера Кудрявцева заявила, что устала после отдыха

Топ на сегодня

Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в "маминых" образах
Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в
Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд
Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд
Bitmain представил новую модель майнера с хешрейтом в 198 TH/s
Bitmain представил новую модель майнера с хешрейтом в 198 TH/s
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии

Еще по теме

Материнство ей к лицу: Натали Портман на прогулке с дочерью
Натали Портман и Бенжамен Мильпье посетили L.A. Dance Project Gala в Лос-Анджелесе.
Беременная Натали Портман с мужем Бенджаменом Мильпье на гала-вечере в Лос-Анджелесе
Натали Портман и Бенджамин Мильпье станут родителями во второй раз: фото беременной актрисы