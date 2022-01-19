Официальные источники указывают, что Hogwarts Legacy выйдет в этом году





Вокруг игры Hogwarts Legacy огромное количество разговоров, которые не прекращаются уже несколько месяцев. При этом, официальной информации от разработчиков не поступало давно, а последняя официальная новость, которая касалась игры Hogwarts Legacy, сообщала о привлечении команд Sumo Digital к созданию проекта.

Некоторые инсайдеры, в том числе авторитетные, уже говорят, что релиз Hogwarts Legacy может не состояться в 2022 году. Тем не менее, официальные источники, которые связаны тем или иным образом с Hogwarts Legacy, все еще указывают 2022 год в качестве даты релиза проекта, в том числе в своих новых публикациях.

A Hogwarts de 1800 está de portas abertas para você em #Hogwarts Legacy, um #RPG de ação em mundo aberto na mais famosa escola de magia e bruxaria do mundo. Qual vai ser o seu legado? pic.twitter.com/YSiJdE66hW — Warner Play (@WarnerPlayBR) January 17, 2022

На официальном сайте по вселенной «Гарри Поттер» — Wizarding World, появилась статья, в которой рассказывается об основных моментах по франшизе, которые стоит ждать в этом году. Среди них есть и релиз Hogwarts Legacy: «2022 год также станет годом выхода долгожданной консольной игры от лейбла Portkey Games Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy».В официальном Twitter-аккаунте бразильского подразделения Warner Bros. в планах по основным игровым релизам на 2022 год указывается игра Hogwarts Legacy.



Отметим, что инсайдеры ожидают показ игры Hogwarts Legacy в феврале на мероприятии Playstation. Есть вероятность, что там раскроют и дату релиза. Изначально проект должен был выйти в 2021 году.