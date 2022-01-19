OpenSea подтвердил поглощение Dharma Labs

NFT-маркетплейс OpenSea подтвердил покупку Dharma Labs, разработчика Ethereum-кошелька с возможностью покупки токенов на Uniswap за фиат. Сделка позволит интегрировать компоненты инфраструктуры проекта для упрощения покупки, продажи и выпуска невзаимозаменяемых токенов.

Thrilled to welcome @NadavAHollander and the @Dharma_HQ team to OpenSea as we enter our next phase of growth. NFTs are the entry point for mainstream consumer adoption of web3 and crypto, and ultimately our union will help expedite adoption. https://t.co/RTL0INiet5 — Alex Atallah (alexatallah.eth) (@xanderatallah) January 18, 2022

4 января Axios сообщило об интересе OpenSea к покупке Dharma labs. Согласно The Block, сумма сделки оказалась в пределах упомянутых ранее $110 млн–$130 млн. Официально цифры не озвучили.

Сооснователь Dharma Labs Надав Холландер займет пост CTO OpenSea. Ему поручено повышение технической надежности и времени безотказной работы маркетплейса, а также создание встроенных в web3-механизмов для взаимодействия и поощрения сообщества.

Другой соучредитель Dharma Labs Брендан Форстер станет руководителем отдела стратегии.

Прежний технический директор OpenSea Алекс Аталла займется развитием экосистемы web3 и NFT.

Приложение Dharma прекратит работу, пользователям рекомендовали до 18 февраля вывести средства.

Напомним, объем торгов NFT-маркетплейса OpenSea с начала января превысил $3,5 млрд.

Ранее OpenSea закрыл раунд финансирования Серии С на сумму $300 млн. Оценка платформы достигла $13,3 млрд.



