OpenSea подтвердил поглощение Dharma Labs

NFT-маркетплейс OpenSea подтвердил покупку Dharma Labs, разработчика Ethereum-кошелька с возможностью покупки токенов на Uniswap за фиат. Сделка позволит интегрировать компоненты инфраструктуры проекта для упрощения покупки, продажи и выпуска невзаимозаменяемых токенов.

Thrilled to welcome @NadavAHollander and the @Dharma_HQ team to OpenSea as we enter our next phase of growth. NFTs are the entry point for mainstream consumer adoption of web3 and crypto, and ultimately our union will help expedite adoption. https://t.co/RTL0INiet5