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OpenSea подтвердил поглощение Dharma Labs

OpenSea подтвердил поглощение Dharma Labs


NFT-маркетплейс OpenSea подтвердил покупку Dharma Labs, разработчика Ethereum-кошелька с возможностью покупки токенов на Uniswap за фиат. Сделка позволит интегрировать компоненты инфраструктуры проекта для упрощения покупки, продажи и выпуска невзаимозаменяемых токенов.



4 января Axios сообщило об интересе OpenSea к покупке Dharma labs. Согласно The Block, сумма сделки оказалась в пределах упомянутых ранее $110 млн–$130 млн. Официально цифры не озвучили.


Сооснователь Dharma Labs Надав Холландер займет пост CTO OpenSea. Ему поручено повышение технической надежности и времени безотказной работы маркетплейса, а также создание встроенных в web3-механизмов для взаимодействия и поощрения сообщества.


Другой соучредитель Dharma Labs Брендан Форстер станет руководителем отдела стратегии.


Прежний технический директор OpenSea Алекс Аталла займется развитием экосистемы web3 и NFT.


Приложение Dharma прекратит работу, пользователям рекомендовали до 18 февраля вывести средства.


Напомним, объем торгов NFT-маркетплейса OpenSea с начала января превысил $3,5 млрд.


Ранее OpenSea закрыл раунд финансирования Серии С на сумму $300 млн. Оценка платформы достигла $13,3 млрд.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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