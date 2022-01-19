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Opera представила ориентированный на Web 3.0 «криптобраузер»

Opera представила ориентированный на Web 3.0 «криптобраузер»


Норвежская компания Opera представила бета-версию браузера со встроенными функциями Web 3.0 для устройств с ОС Windows, macOS и Android.



"Crypto Browser — это не просто просмотр традиционных сайтов с помощью универсального решения. Он специально разработан для взаимодействия с различными децентрализованными приложениями, а также обеспечивает более глубокую функциональность, чем традиционный браузер с базовым расширением веб-кошелька", — говорится в заявлении компании.


Браузер включил в себя новый некастодиальный кошелек, который позволяет прямо получать доступ к криптовалюте или входить в dapps без установки каких-либо расширений.


Разработчики также обеспечили безопасный буфер обмена, который гарантирует, что никакие приложения не изменят блокчейн-адрес или другие конфиденциальные данные.


Новый браузер имеет тематическую страницу Crypto Corner, содержащую последние новости криптоиндустрии, курсы активов, образовательный контент, календарь событий, включая предстоящие аирдропы, и другую отраслевую информацию.


В боковую панель Crypto Browser интегрированы Twitter, Telegram и WhatsApp.


Приложение поддерживает несколько блокчейнов, включая биткоин, Ethereum, Celo и Nervos. Разработчики анонсировали скорую интеграцию L2-сетей Ethereum.


"Поскольку интерес к более децентрализованной сети продолжает расти, мы решили играть активную роль в формировании того, как будет выглядеть и осуществляться доступ к интернету следующего поколения", — заявили в компании.


Напомним, в 2018 году фирма представила готовый к Web 3.0 браузер со встроенным Ethereum-кошельком для Android. Через полгода вышла версия для iOS.


В 2020 году Opera первым из ведущих браузеров добавил поддержку децентрализованного домена благодаря сотрудничеству с Unstoppable Domains.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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