Opera представила ориентированный на Web 3.0 «криптобраузер»

Норвежская компания Opera представила бета-версию браузера со встроенными функциями Web 3.0 для устройств с ОС Windows, macOS и Android.

Opera is happy to unveil its new Crypto Browser Project, with beta versions of the new browser available for PC, Mac and mobile phones, delivering a new web experience with Web3 at its core. Learn more about what Web3 & the browser means to us: https://t.co/MHOwegeHWo pic.twitter.com/TuEYBXaXay