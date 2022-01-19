Opera представила ориентированный на Web 3.0 «криптобраузер»

Норвежская компания Opera представила бета-версию браузера со встроенными функциями Web 3.0 для устройств с ОС Windows, macOS и Android.

Opera is happy to unveil its new Crypto Browser Project, with beta versions of the new browser available for PC, Mac and mobile phones, delivering a new web experience with Web3 at its core. Learn more about what Web3 & the browser means to us: https://t.co/MHOwegeHWo pic.twitter.com/TuEYBXaXay — Opera (@opera) January 19, 2022

"Crypto Browser — это не просто просмотр традиционных сайтов с помощью универсального решения. Он специально разработан для взаимодействия с различными децентрализованными приложениями, а также обеспечивает более глубокую функциональность, чем традиционный браузер с базовым расширением веб-кошелька", — говорится в заявлении компании.

Браузер включил в себя новый некастодиальный кошелек, который позволяет прямо получать доступ к криптовалюте или входить в dapps без установки каких-либо расширений.

Разработчики также обеспечили безопасный буфер обмена, который гарантирует, что никакие приложения не изменят блокчейн-адрес или другие конфиденциальные данные.

Новый браузер имеет тематическую страницу Crypto Corner, содержащую последние новости криптоиндустрии, курсы активов, образовательный контент, календарь событий, включая предстоящие аирдропы, и другую отраслевую информацию.

В боковую панель Crypto Browser интегрированы Twitter, Telegram и WhatsApp.

Приложение поддерживает несколько блокчейнов, включая биткоин, Ethereum, Celo и Nervos. Разработчики анонсировали скорую интеграцию L2-сетей Ethereum.

"Поскольку интерес к более децентрализованной сети продолжает расти, мы решили играть активную роль в формировании того, как будет выглядеть и осуществляться доступ к интернету следующего поколения", — заявили в компании.

Напомним, в 2018 году фирма представила готовый к Web 3.0 браузер со встроенным Ethereum-кошельком для Android. Через полгода вышла версия для iOS.

В 2020 году Opera первым из ведущих браузеров добавил поддержку децентрализованного домена благодаря сотрудничеству с Unstoppable Domains.