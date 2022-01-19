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Оповещать о ЧС предлагают по единым требованиям

Оповещать о ЧС предлагают по единым требованиям

01:17  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 33097-8



Правительству хотят дать право определять порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или военных конфликтах. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 19 января.

Принятие такого закона, как полагают в правительстве, позволит обеспечить согласованные и эффективные действия госорганов, органов местного самоуправления и организаций, направленные на своевременное создание систем оповещения населения об опасностях.

Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС — одна из задач гражданской обороны. Однако порядок организации создания систем оповещения граждан не установлен действующими нормативными актами, говорится в пояснении к документу.

Законопроект наделяет правительство полномочиями определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения. А также — закрепляет такие понятия, как «оповещение населения» и «системы оповещения населения».


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Уточняются полномочия организаций, федеральных и государственных властей по созданию, реконструкции и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения, а также осуществлению своевременного оповещения.

Вносятся поправки с целью привести положения действующего закона о Гражданской обороне в единообразие с предложенной терминологией. Аналогичные изменения предложены в закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#безопасность #власть


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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