Оповещать о ЧС предлагают по единым требованиям

01:17 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 33097-8

Правительству хотят дать право определять порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или военных конфликтах. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 19 января.

Принятие такого закона, как полагают в правительстве, позволит обеспечить согласованные и эффективные действия госорганов, органов местного самоуправления и организаций, направленные на своевременное создание систем оповещения населения об опасностях.

Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС — одна из задач гражданской обороны. Однако порядок организации создания систем оповещения граждан не установлен действующими нормативными актами, говорится в пояснении к документу.

Законопроект наделяет правительство полномочиями определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения. А также — закрепляет такие понятия, как «оповещение населения» и «системы оповещения населения».





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Уточняются полномочия организаций, федеральных и государственных властей по созданию, реконструкции и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения, а также осуществлению своевременного оповещения.

Вносятся поправки с целью привести положения действующего закона о Гражданской обороне в единообразие с предложенной терминологией. Аналогичные изменения предложены в закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

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