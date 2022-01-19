Phemex разыграет до $40 000 за репост видеоролика

Криптовалютная биржа Phemex запустила конкурс «В метавселенную» с призовым фондом до $40 000 в Tether (USDT) и торговых бонусах. Об этом сообщается в анонсе торговой платформы.

Ивент продлится до 9 февраля. Для участия нужно зарегистрироваться на страницe акции в Gleam и выполнить все задания из списка:

указать идентификатор пользователя Phemex (UID);

посмотреть видеоролик Choose your Reality;

сделать репост видеоролика в одной из соцсетей (Facebook, Twitter и другие);

ретвитнуть сообщение Phemex о конкурсе;

посетить страницу акции «Выбирай свою реальность».

Призовой фонд зависит от количества просмотров видеоролика. Если Choose your Reality наберет более 1 млн просмотров, Phemex распределит $40 000: 20 000 USDT и торговые бонусы на сумму $20 000. Последние можно использовать для торговли фьючерсными контрактами на бирже.

Подробнее о распределении вознаграждений — в анонсе Phemex.

Организаторы определят победителей 16 февраля случайным образом. Распределение вознаграждений начнется 9 марта.

Напомним, ранее Phemex запустила конкурс «Выбирай свою реальность» с призовым фондом 2 BTC. Ивент продлится до 25 января.