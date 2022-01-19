Похоже, релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля





LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — игра, которая входит в список самых ожидаемых проектов команды Xbox в 2022 году. У проектов серии LEGO большая аудитория поклонников, как и у франшизы Star Wars, и сотни тысяч игроков ждут новую игру.

Пока официально дата релиза LEGO Star Wars: The Skywalker Saga не объявлена, хотя уже появлялась информация, что она получает рейтинги в разных странах, что говорит о ее скором выходе. Инсайдеры указывали, что релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga должен состояться в апреле-мае 2022 года, а теперь есть более точная дата.

Twitter-аккаунт ALumia_Italia, который отслеживает изменения в Microsoft Store, сообщил, что у игры появилась дата релиза — 5 апреля 2022 года.

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga | Possible Release Date: April 5, 2022 pic.twitter.com/xHJ87QizDT — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 19, 2022



Отметим, что информация все еще не является официальной, но подобные утечки дат релиза из Microsoft Store очень часто подтверждаются.