Поклонники Xbox представляют файтинг с персонажами франшиз компании





Если Microsoft закроет сделку по покупке Activision Blizzard, более 30 игровых франшиз перейдут в ее «копилку». Они пополнят и без того большое портфолио подразделения Xbox, которое за 20 лет своего существования смогло создать немало запоминающихся франшиз, плюс значительная часть к ним присоединилась с покупкой Bethesda.

Поклонники Xbox уже представляют, как мог бы выглядеть файтинг с персонажами франшиз Xbox. Ниже можно видеть фантазию на этот счет.

Selecting an Xbox character just got even harder #XboxActivision pic.twitter.com/iEUzwVY9X7 — Xbox News (@_XboxNews) January 19, 2022



Отметим, что в опубликованном изображении есть некоторые «шутки» и неточности. Например, навряд ли в файтинге найдется место для самолета из Microsoft Flight Simulator (или автомобиля из Forza Horizon) и маловероятно, что можно в нем ожидать персонажей из Sunset Overdrive (франшиза теперь принадлежит Sony). Плюс права на Джека Воробья явно принадлежат не Microsoft.

Но даже по такому наброску видно, что простор в данном направлении у Microsoft имеется — на представленном изображении больше 60 различных персонажей.