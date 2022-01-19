Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Поклонники Xbox представляют файтинг с персонажами франшиз компании

Поклонники Xbox представляют файтинг с персонажами франшиз компании


Если Microsoft закроет сделку по покупке Activision Blizzard, более 30 игровых франшиз перейдут в ее «копилку». Они пополнят и без того большое портфолио подразделения Xbox, которое за 20 лет своего существования смогло создать немало запоминающихся франшиз, плюс значительная часть к ним присоединилась с покупкой Bethesda.

Поклонники Xbox уже представляют, как мог бы выглядеть файтинг с персонажами франшиз Xbox. Ниже можно видеть фантазию на этот счет.


Отметим, что в опубликованном изображении есть некоторые «шутки» и неточности. Например, навряд ли в файтинге найдется место для самолета из Microsoft Flight Simulator (или автомобиля из Forza Horizon) и маловероятно, что можно в нем ожидать персонажей из Sunset Overdrive (франшиза теперь принадлежит Sony). Плюс права на Джека Воробья явно принадлежат не Microsoft.

Но даже по такому наброску видно, что простор в данном направлении у Microsoft имеется — на представленном изображении больше 60 различных персонажей.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Анастасии Волочковой может грозить арест за дебош
Анастасии Волочковой может грозить арест за дебош
Максим Матвеев оригинально показал Боярскую в купальнике и подросших сыновей
Максим Матвеев оригинально показал Боярскую в купальнике и подросших
Бобби Котик: Почему Activision Blizzard решила продаться Microsoft
Бобби Котик: Почему Activision Blizzard решила продаться Microsoft
В Splitgate на следующей неделе стартует первый сезон
В Splitgate на следующей неделе стартует первый сезон
Андрей Макаревич подтвердил, что его 37-летняя жена ждет ребенка
Андрей Макаревич подтвердил, что его 37-летняя жена ждет ребенка
Лариса Гузеева в шоке от ограничений в Германии в связи с коронавирусом
Лариса Гузеева в шоке от ограничений в Германии в связи с
Поклонники Xbox представляют файтинг с персонажами франшиз компании
Поклонники Xbox представляют файтинг с персонажами франшиз компании
Digital Foundry: Сравнение Rainbow Six Extraction на консолях Xbox и Playstation
Digital Foundry: Сравнение Rainbow Six Extraction на консолях Xbox и
Библиотека приложения «Живые страницы» пополнилось новой книгой
Библиотека приложения «Живые страницы» пополнилось новой книгой
В 2022 году в Карелии по программе «Земский учитель» планируют привлечь в школы 15 учителей
В 2022 году в Карелии по программе «Земский учитель» планируют
Европейский регулятор призвал запретить в ЕС майнинг
Европейский регулятор призвал запретить в ЕС майнинг
На Берлинском кинофестивале покажут пять российских фильмов
На Берлинском кинофестивале покажут пять российских фильмов

Топ на сегодня

Даня Милохин повеселился с другой фигуристкой
Даня Милохин повеселился с другой фигуристкой
Елизавета Боярская игнорирует макияж на отдыхе, демонстрируя естественную красоту
Елизавета Боярская игнорирует макияж на отдыхе, демонстрируя
Microsoft покупает Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к созданию метавселенной
Microsoft покупает Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к
Лера Кудрявцева заявила, что устала после отдыха
Лера Кудрявцева заявила, что устала после отдыха
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками

Еще по теме

Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard
У издательств Xbox максимальное количество наград в 2021 году
Фил Спенсер: эксклюзивность The Elder Scrolls VI для Xbox — это не наказание для Playstation
Как завершился 2021 год для игр подразделения Xbox