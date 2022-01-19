Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют

Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют

Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют


Страны должны выработать единый подход в создании нормативно-правовой базы для криптовалютной индустрии. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.


По его словам, из-за характера лежащей в основе цифровых активов технологии одно государство не может лидировать в быстрорастущей отрасли.


«С какой бы технологией это ни было связано, мер, принятых одной страной, будет недостаточно для решения стоящих перед ней задач. У нас должен быть схожий образ мыслей», — подчеркнул Моди.


Премьер добавил, что странам также необходимо совместно подходить к решению проблем, связанных с инфляцией, экологией и цепочками поставок.


https://youtu.be/afDaOdTaFzY

В самой Индии до сих пор не определились с окончательным вариантом регулирования криптоиндустрии. Согласно The Economic Times, законопроект вряд ли вынесут на предстоящую парламентскую сессию.


«Это сложная тема. Она потребует больше времени», — заявил изданию высокопоставленный чиновник Минфина.


По его словам, правительство хочет дождаться комментариев от Резервного банка Индии после пилотного запуска CBDC. Другой причиной задержки источники назвали отсутствие определенности касательно системы налогообложения цифровых активов — ее полноценный вариант еще в стадии разработки.


Напомним, в начале 2021 года в Индии сообщили о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев.   


В середине года появилась информация, что власти легализуют цифровые валюты как класс активов.


Однако в ноябре вновь заговорили о намерении правительства запретить большинство «частных валют». Это вызвало панику на местном рынке, которая привела к краткосрочному локальному проседанию цены биткоина на 15%.


В декабре СМИ сообщили, что власти все же займутся регулированием цифровых активов вместо их бана. 


Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

В Англии археологи обнаружили останки 10 метрового дракона, который жил под водой и имел огромное тело
В Англии археологи обнаружили останки 10 метрового дракона, который
Шепотки и заговоры при простуде: от насморка, сухого и мокрого кашля
Шепотки и заговоры при простуде: от насморка, сухого и мокрого кашля
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании
Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам
Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам
Агата Муцениеце призналась, что запросто может потратить миллион
Агата Муцениеце призналась, что запросто может потратить миллион
Елена Проклова сделала сотни уколов, чтобы забеременеть
Елена Проклова сделала сотни уколов, чтобы забеременеть
В хранилищах Германии осталось газа на считанные дни
В хранилищах Германии осталось газа на считанные дни
Крещение с 18 на 19 января 2022 года: две традиции, о которых важно вспомнить
Крещение с 18 на 19 января 2022 года: две традиции, о которых важно
Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд
Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд
За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой коллекции
За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой
Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Еще 10 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления
Еще 10 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления

Топ на сегодня

Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 18 января 2022 года: что можно делать, а что нельзя
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе с беременной возлюбленной и старшим сыном
Криштиану Роналду посетил премию The Best FIFA Football Awards вместе
Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты
Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты
Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более $1,1 млн
Мошенники под видом CEO MicroStrategy выманили у пользователя более

Еще по теме

Премьер Индии заявил, что с нетерпением ждет визита Путина
Путин и премьер Индии высоко оценили результаты сотрудничества
Путин и Моди по итогам переговоров примут совместное заявление
Моди призвал усилить координацию в рамках БРИКС по борьбе с терроризмом