Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют

Страны должны выработать единый подход в создании нормативно-правовой базы для криптовалютной индустрии. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, из-за характера лежащей в основе цифровых активов технологии одно государство не может лидировать в быстрорастущей отрасли.

«С какой бы технологией это ни было связано, мер, принятых одной страной, будет недостаточно для решения стоящих перед ней задач. У нас должен быть схожий образ мыслей», — подчеркнул Моди.

Премьер добавил, что странам также необходимо совместно подходить к решению проблем, связанных с инфляцией, экологией и цепочками поставок.

https://youtu.be/afDaOdTaFzY

В самой Индии до сих пор не определились с окончательным вариантом регулирования криптоиндустрии. Согласно The Economic Times, законопроект вряд ли вынесут на предстоящую парламентскую сессию.

«Это сложная тема. Она потребует больше времени», — заявил изданию высокопоставленный чиновник Минфина.

По его словам, правительство хочет дождаться комментариев от Резервного банка Индии после пилотного запуска CBDC. Другой причиной задержки источники назвали отсутствие определенности касательно системы налогообложения цифровых активов — ее полноценный вариант еще в стадии разработки.

Напомним, в начале 2021 года в Индии сообщили о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев.

В середине года появилась информация, что власти легализуют цифровые валюты как класс активов.

Однако в ноябре вновь заговорили о намерении правительства запретить большинство «частных валют». Это вызвало панику на местном рынке, которая привела к краткосрочному локальному проседанию цены биткоина на 15%.

В декабре СМИ сообщили, что власти все же займутся регулированием цифровых активов вместо их бана.

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