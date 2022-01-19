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Профильный Комитет Госдумы обсудит проект о выявлении граждан, нуждающихся в соцподдержке

Профильный Комитет Госдумы обсудит проект о выявлении граждан, нуждающихся в соцподдержке

00:57  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 19878-8



Граждан, нуждающихся в социальной помощи, предлагают выявлять с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Такой законопроект планирует рассмотреть на заседании 19 января Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Документ был внесён в Госдуму Правительством и предусматривает поправки в закон «О государственной социальной помощи». По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит персонифицировано информировать людей о возможности получения мер социальной поддержки.

Для выявления и учёта нуждающихся граждан предлагается реализовать механизм, при котором процесс расчёта среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности будет формироваться посредством ЕГИССО, содержащей сведения, предоставляемые ФНС, МВД и Росреестром и обрабатываемые Пенсионным фондом.

В связи с этим законопроект вводит новую задачу ЕГИССО, направленную на обеспечение процесса выявления граждан, нуждающихся в получении мер соцзащиты, на основании соответствующих критериев — например, необходимых для отнесения к категории нуждающихся или малоимущих.


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Сейчас уровень доходов и количество людей, находящихся за чертой бедности, определяется на основе выборочных статистических наблюдений Росстата, указано в пояснительной записке.

В соответствии с законопроектом выявление потенциальных получателей мер социальной защиты на основании обработки сведений о доходах и имуществе будет осуществляться по критериям нуждаемости для предоставления конкретной меры социальной защиты, независимо от категории, к которой относится гражданин, и от получения им других мер поддержки.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#соцуслуги #выплаты


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По материалам: pnp.ru

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