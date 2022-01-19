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"Прохор интересовался, как убить человека незаметно": Шаляпина заподозрили в отравлении жены-миллионерши

"Прохор интересовался, как убить человека незаметно": Шаляпина заподозрили в отравлении жены-миллионерши

38-летний Прохор Шаляпин в прошлом году потерял жену Татьяну Клаудию Дэвис спустя всего пару месяцев после свадьбы. После этого троюродный брат исполнителя Николай Хлякин рассказал о подозрительном моменте, связанном с этой историей, сообщает "СтарХит".

В программе Первого канала "На самом деле" Хлякин заявил, что Прохор Шаляпин якобы обращался со страшным вопросом к знакомой-фармацевту.


"Прохор интересовался, как можно убить человека незаметно. Он очень волновался за свою мать, мол, она больна, на нее много гонений, не исключено, что посадят в тюрьму. Он переживал, могут ли подмешивать вещества в препараты, которые она принимает", - подтвердила специалист.

Скептики принялись выдвигать версии о вероятной причастности Прохора Шаляпина к внезапной смерти Клаудии Дэвис.

Бывшая помощница покойной миллионерши обратилась в редакцию телешоу "На самом деле" c заявлением, что Прохор якобы просил ее подмешивать Клаудии Дэвис в еду определенные препараты. 

Как отмечается, вскоре после госпитализации супруги Прохор Шаляпин вернулся на родину, даже не приехав на ее похороны. При этом артист принялся активно хвастаться своей роскошной жизнью - у певца вдруг появилась машина за 16 миллионов, а также люксовые вещи. По словам окружения, Прохор Шаляпин унаследовал от Татьяны ряд элитной недвижимости, которую тут же принялся переписывать на родственников якобы мошенническим образом.

Как сообщает "Комсомольская правда", канадская миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис скончалась в США от тяжелой форма коронавируса, не приходя в сознание. "Наша свадьба с Таней состоялась 31 июля. Три счастливых дня было у нас с нею... 3 августа она заболела, и вот ее больше нет... Я убит этой новостью, сложно что-то говорить..." — прокомментировал страшное событие Прохор Шаляпин.

Смерти супруги артист посвятил стихотворение в инстаграме, заявив, что отныне для него "день погас", а в его доме "поют ветра".


Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда.

ал NEWSTES, ранее Шаляпин заявил, что не любил умершую от коронавируса жену.

шоу-бизнес звезды Прохор Шаляпин
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По материалам: uposters.ru

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