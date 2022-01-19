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Раскрыта дата премьеры третьего сезона шоу "Маска" на НТВ

Раскрыта дата премьеры третьего сезона шоу "Маска" на НТВ

Стало известно, когда начнется третий сезон популярного проекта НТВ "Маска", сообщает "Вокруг ТВ".

В скором времени стартует третий сезон популярного шоу "Маска" на НТВ. Стала известна дата премьеры проекта.


Российская версия мирового телехита The Masked Singer появится в эфире через месяц. Премьера третьего сезона проекта состоится накануне Дня святого Валентина - 13 февраля.

За звание победителя поборются 14 новых участников. Среди них известные певцы, актеры, ведущие, шоумены и спортсмены. Личности всех звезд будут храниться в строгом секрете.

Участники нового сезона вновь предстанут перед зрителями в невероятных костюмах, созданных для каждого конкурсанта индивидуально.

Место ведущего шоу "Маска" сохранил за собой 32-летний музыкант и шоумен Вячеслав Макаров.

Угадывать скрывающихся под масками звезд будет жюри, в которое войдут Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. Кроме того, поклонникам шоу обещают появление в проекте нового судьи, чье имя в настоящее время хранится в секрете.

Напомним, победителем второго сезона шоу "Маска" стал 26-летний певец JONY, выступавший в образе Крокодила.


Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал в студии программы Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись", что просмотры второго сезона "Маски" показали ошеломительные результаты, побив даже предыдущий рекорд. Неудивительно, что руководство телеканала приняло решение продолжить снимать проект для зрителей.

С момента запуска шоу неоднократно возглавляло топы всех эфирных событий как в аудитории "все 18+", так и среди молодых зрителей от 14 до 44 лет.

Как писал NEWSTES, ранее Даня Милохин провел вечер вместе с Алиной Загитовой, потанцевав вместе с ней.

шоу-бизнес звезды шоу Маска телевидение
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По материалам: uposters.ru

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