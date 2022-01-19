Раскрыта дата премьеры третьего сезона шоу "Маска" на НТВ

Вадим Карасев

Стало известно, когда начнется третий сезон популярного проекта НТВ "Маска", сообщает "Вокруг ТВ".

В скором времени стартует третий сезон популярного шоу "Маска" на НТВ. Стала известна дата премьеры проекта.

Российская версия мирового телехита The Masked Singer появится в эфире через месяц. Премьера третьего сезона проекта состоится накануне Дня святого Валентина - 13 февраля.

За звание победителя поборются 14 новых участников. Среди них известные певцы, актеры, ведущие, шоумены и спортсмены. Личности всех звезд будут храниться в строгом секрете.

Участники нового сезона вновь предстанут перед зрителями в невероятных костюмах, созданных для каждого конкурсанта индивидуально.

Место ведущего шоу "Маска" сохранил за собой 32-летний музыкант и шоумен Вячеслав Макаров.

Угадывать скрывающихся под масками звезд будет жюри, в которое войдут Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. Кроме того, поклонникам шоу обещают появление в проекте нового судьи, чье имя в настоящее время хранится в секрете.

Напомним, победителем второго сезона шоу "Маска" стал 26-летний певец JONY, выступавший в образе Крокодила.



Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал в студии программы Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись", что просмотры второго сезона "Маски" показали ошеломительные результаты, побив даже предыдущий рекорд. Неудивительно, что руководство телеканала приняло решение продолжить снимать проект для зрителей.

С момента запуска шоу неоднократно возглавляло топы всех эфирных событий как в аудитории "все 18+", так и среди молодых зрителей от 14 до 44 лет.

Как писал NEWSTES, ранее Даня Милохин провел вечер вместе с Алиной Загитовой, потанцевав вместе с ней.

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