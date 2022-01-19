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Разработчики Battlefield 2042 анонсировали два ближайших обновления

Разработчики Battlefield 2042 анонсировали два ближайших обновления


Создатели Battlefield 2042 возвращаются к работе после новогодних праздников. Они анонсировали два апдейта, которые ждут игроков в ближайшее время.

Патч 3.2. Выходит 20 января. Должен исправить различные баги, ошибки, технические проблемы. Он внесет некоторое количество небольших изменений, и, в первую очередь, его задача — сделать работу нового шутера стабильнее.

Патч 3.3. Выходит во второй половине февраля. Главное, что ждет игроков с этим патчем, это новая таблица очков. Разработчики в Twitter показали игрокам пример того, как они себя видят обновленную таблицу. При этом, создатели Battlefield 2042 отметили, что «таблица будет получать дальнейшие обновления» на основе отзывов от игроков.


В патчи 3.2 и 3.3 не будет включен чат, который с момента релиза просят внедрить игроки в Battlefiled 2042, чтобы можно было играть в режим Hazard Zone со случайными пользователями.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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