Разработчики Battlefield 2042 анонсировали два ближайших обновления





Создатели Battlefield 2042 возвращаются к работе после новогодних праздников. Они анонсировали два апдейта, которые ждут игроков в ближайшее время.

Патч 3.2. Выходит 20 января. Должен исправить различные баги, ошибки, технические проблемы. Он внесет некоторое количество небольших изменений, и, в первую очередь, его задача — сделать работу нового шутера стабильнее.

Патч 3.3. Выходит во второй половине февраля. Главное, что ждет игроков с этим патчем, это новая таблица очков. Разработчики в Twitter показали игрокам пример того, как они себя видят обновленную таблицу. При этом, создатели Battlefield 2042 отметили, что «таблица будет получать дальнейшие обновления» на основе отзывов от игроков.

Scoreboard Refresh



In Update 3.3 we will refresh our existing Scoreboard UI with a new panel that showcases how players are stacking up across the server



Here’s your first look at our Work in Progress 👀 pic.twitter.com/kmRTdl2WUx — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) January 19, 2022



В патчи 3.2 и 3.3 не будет включен чат, который с момента релиза просят внедрить игроки в Battlefiled 2042, чтобы можно было играть в режим Hazard Zone со случайными пользователями.