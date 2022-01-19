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Родители угрожавшего "бить русских" дагестанца на видео извинились за сына

Родители угрожавшего "бить русских" дагестанца на видео извинились за сына

Родители дагестанца, устроившего конфликт с водителем и пассажирами автобуса в Москве, извинились за поведение своего сына. В Сети появилась видеозапись, на которой мать и отец хулигана осуждают его поступки и приносят извинения всем россиянам.

Встречу с родственниками скандалиста провели глава Кизилюрта Магомед Магомедов и исполняющий обязанности главы муниципального образования Рамазан Рамазанов. 


"Прошу прощения за своего сына. Перед всей страной, перед всеми россиянами. Как мать люблю конечно своего сына, но осуждаю в тот же момент", - заявила его мать.

Отец парня подчеркнул, что сын не имел никакого права оскорблять людей. Тем более он мусульманин, а значит, не может обижать женщин и стариков, добавил мужчина.

Не имел права народ оскорблять - никакой. И унижать - ни женщину, ни мужчину, ни стариков. Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять. Я извиняюсь за своего сына.

Ранее на ролик с конфликтом в московском автобусе отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, потребовав от оскорбившего пассажиров мужчины извинений не только перед ними, но и перед всеми дагестанцами. Самого агрессора уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Москва дагестанец оскорбления извинения хулиганство
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По материалам: uposters.ru

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