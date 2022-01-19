Сервис сына Олега Газманова для дальнобойщиков привлек 600 миллионов рублей

Вадим Карасев

Сервис по организации грузоперевозок Fura привлек 600 миллионов рублей от фонда Fort Ross Ventures. Один из совладельцев стартапа — младший сын певца Олега Газманова, Филипп. Об этом сообщает издание Forbes.

Филипп Газманов вместе с партнером Артуром Жажояном и владельцем детских парков "Кидзания" в России Геворком Саркисяном запустили Fura в 2017 году. В конце 2020 года сервис привлек 160 миллионов рублей от швейцарско-российского фонда и других инвесторов. В 2021 году стартап вышел на рынок США, где совершил более четырех тысяч грузоперевозок с суммарным оборотом 20 миллионов долларов.





Артур Жажоян и Филипп Газманов, основатели стартапа Fura

Изначально сервис Fura работал как онлайн-навигатор, который указывал водителям фур стоянки, станции ДПС и другие необходимые точки. Хотя приложение пользовалось популярностью у дальнобойщиков, оно не приносило денег своим создателям. В 2019 году команда решила заняться экспедицией — соединением грузоотправителей с дальнобойщиками. За поиск грузоотправителя сервис взимал комиссию в размере 10—15%. Это позволило стартапу за год нарастить обороты и привлечь Danone, Coca-Cola, PepsiCo, "Сибур", Ozon, "Мираторг", ЛСР и других клиентов.

Филипп Газманов считает американский рынок очень перспективным и не боится конкуренции:

Его объем составляет больше половины всего ВВП России, поэтому в ближайшее время мы будем активно инвестировать в рост в Штатах.

Филипп Газманов родился 25 ноября 1997 года в семье Марины Муравьевой и Вячеслава Мавроди (брата основателя МММ Сергея Мавроди). Когда Филиппу было пять лет, его мать снова вышла замуж — за певца и композитора Олега Газманова. Позже Филипп взял фамилию отчима. В детстве предприниматель занимался музыкой, танцами, различными видами спорта. Позже его заметили модельные скауты — по инстаграму Филиппа видно, что модельный бизнес был частью его жизни.





Филипп ГазмановСплетник