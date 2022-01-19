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Сервис сына Олега Газманова для дальнобойщиков привлек 600 миллионов рублей

Сервис сына Олега Газманова для дальнобойщиков привлек 600 миллионов рублей

Сервис по организации грузоперевозок Fura привлек 600 миллионов рублей от фонда Fort Ross Ventures. Один из совладельцев стартапа — младший сын певца Олега Газманова, Филипп. Об этом сообщает издание Forbes.

Филипп Газманов вместе с партнером Артуром Жажояном и владельцем детских парков "Кидзания" в России Геворком Саркисяном запустили Fura в 2017 году. В конце 2020 года сервис привлек 160 миллионов рублей от швейцарско-российского фонда и других инвесторов. В 2021 году стартап вышел на рынок США, где совершил более четырех тысяч грузоперевозок с суммарным оборотом 20 миллионов долларов.


Артур Жажоян и Филипп Газманов, основатели стартапа Fura

Изначально сервис Fura работал как онлайн-навигатор, который указывал водителям фур стоянки, станции ДПС и другие необходимые точки. Хотя приложение пользовалось популярностью у дальнобойщиков, оно не приносило денег своим создателям. В 2019 году команда решила заняться экспедицией — соединением грузоотправителей с дальнобойщиками. За поиск грузоотправителя сервис взимал комиссию в размере 10—15%. Это позволило стартапу за год нарастить обороты и привлечь Danone, Coca-Cola, PepsiCo, "Сибур", Ozon, "Мираторг", ЛСР и других клиентов.

Филипп Газманов считает американский рынок очень перспективным и не боится конкуренции:

Его объем составляет больше половины всего ВВП России, поэтому в ближайшее время мы будем активно инвестировать в рост в Штатах.

Филипп Газманов родился 25 ноября 1997 года в семье Марины Муравьевой и Вячеслава Мавроди (брата основателя МММ Сергея Мавроди). Когда Филиппу было пять лет, его мать снова вышла замуж — за певца и композитора Олега Газманова. Позже Филипп взял фамилию отчима. В детстве предприниматель занимался музыкой, танцами, различными видами спорта. Позже его заметили модельные скауты — по инстаграму Филиппа видно, что модельный бизнес был частью его жизни.


Филипп Газманов
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По материалам: spletnik.ru

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