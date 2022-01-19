Шепотки и заговоры при простуде: от насморка, сухого и мокрого кашля

Вадим Карасев

Существует множество простых заговоров, способных облегчить простудные заболевания. Народные секреты помогут быстро справиться с симптомами недомогания и скорее встать на ноги.

Народные методы борьбы с заболеваниями основываются на использовании лекарственных трав и заговоров, которые помогают быстрее выздороветь, справиться с кашлем и насморком. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться мудростью наших предков. Однако для заботы о здоровье и скорейшего выздоровления важно также вовремя обращаться к лечащему врачу и не заниматься самолечением.

Шепотки при простуде

Заговорить простуду и проснуться полными сил поможет шепоток на травяной настой. Кружку обхватывают руками и шепчут:

«Травами целебными исцеляюсь, силами природы с простудой справляюсь. Как утро вечера мудренее, так и простуда вечером от меня уйдет, к утру бодрость придет».

После этого выпивают отвар и ложатся спать. Утром трижды умываются святой или проточной водой, чтобы смыть остатки простуды.

Заговор от кашля

При сильном кашле в черной редьке делают отверстие, закладывают в него мед и закрывают вырезанной частью. Через несколько часов начинают принимать по чайной ложечке полученного сока с медом, приговаривая:

«Кашель отступает, выздоровление наступает. Сколько раз сок приму, столько раз и иммунитет подниму. Утром начну, а к вечеру о болезни позабуду».

В случае аллергии народный рецепт меняют на рекомендации врача, заговаривая то, что прописано.

Шепоток от насморка

Справиться с течением из носа будет проще, если подогреть соль, пересыпать ее в мешочек, а затем поочередно прогреть нос с обеих сторон. При этом приговаривают:

«Солью болезни прогоняю, здоровье к себе возвращаю».

К такому способу лучше всего прибегать перед сном или если из дома в ближайшие часы не нужно никуда выходить.