Шепотки и заговоры при простуде: от насморка, сухого и мокрого кашля
Существует множество простых заговоров, способных облегчить простудные заболевания. Народные секреты помогут быстро справиться с симптомами недомогания и скорее встать на ноги.
Народные методы борьбы с заболеваниями основываются на использовании лекарственных трав и заговоров, которые помогают быстрее выздороветь, справиться с кашлем и насморком. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться мудростью наших предков. Однако для заботы о здоровье и скорейшего выздоровления важно также вовремя обращаться к лечащему врачу и не заниматься самолечением.
Шепотки при простуде
Заговорить простуду и проснуться полными сил поможет шепоток на травяной настой. Кружку обхватывают руками и шепчут:
«Травами целебными исцеляюсь, силами природы с простудой справляюсь. Как утро вечера мудренее, так и простуда вечером от меня уйдет, к утру бодрость придет».
После этого выпивают отвар и ложатся спать. Утром трижды умываются святой или проточной водой, чтобы смыть остатки простуды.
Заговор от кашля
При сильном кашле в черной редьке делают отверстие, закладывают в него мед и закрывают вырезанной частью. Через несколько часов начинают принимать по чайной ложечке полученного сока с медом, приговаривая:
«Кашель отступает, выздоровление наступает. Сколько раз сок приму, столько раз и иммунитет подниму. Утром начну, а к вечеру о болезни позабуду».
В случае аллергии народный рецепт меняют на рекомендации врача, заговаривая то, что прописано.
Шепоток от насморка
Справиться с течением из носа будет проще, если подогреть соль, пересыпать ее в мешочек, а затем поочередно прогреть нос с обеих сторон. При этом приговаривают:
«Солью болезни прогоняю, здоровье к себе возвращаю».
К такому способу лучше всего прибегать перед сном или если из дома в ближайшие часы не нужно никуда выходить.