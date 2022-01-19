Собянин сообщил о готовности вдвое увеличить число операторов скорой помощи

Вадим Карасев

Власти Москвы подготовились в два раза увеличить число операторов службы скорой помощи – об этом рассказал мэр Сергей Собянин. На фоне распространения штамма COVID-19 "омикрон" нагрузка на колл-центры начала увеличиваться.



Градоначальник уточнил: власти уже увеличили число операторов на ⅔, но еще остаются резервы. Количество операторов колл-центра 122 уже удвоено, а на следующей неделе будет утроено, чтобы москвичи могли дозвониться и гарантированно получить нужную информацию или медпомощь. Руководство столичной медицины также увеличило число оперативной бригад скорой помощи.

В связи с распространением штамма "омикрон" нагрузка на все звенья медицинской системы растет, особенно растет нагрузка на колл-центры, справочно-медицинскую систему "122", скорую помощь и поликлиники. В скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%.

Сегодня, 19 января, мэр принял участие в открытии нового консультативного центра критических состояний для улучшения помощи пациентам в реанимациях.

"Основной целью центра является обеспечение возможности получения второго мнения по вопросам лечения самых тяжелых больных, а именно пациентов, которые, что называется, находятся на грани жизни и смерти. По сути, этот центр реализует возможность мобилизации всех мощнейших реанимационных ресурсов города, которые поистине сейчас безграничны", – рассказал о новом объекте заместитель главного врача станции скорой и неотложной медпомощи имени А. С. Пучкова Петр Давыдов.

Как сообщал Ruposters, ранее Сергей Собянин предоставил 102 млн рублей детскому хоспису "Дом с маяком". В этом учреждении предоставляют бесплатные медицинские и социальные услуги для неизлечимо больных детей и взрослых до 25 лет.