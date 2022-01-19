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Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate

Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate


На прошлой неделе подписчики Game Pass Ultimate получили сразу несколько отличных перков бесплатно, о чем мы ранее сообщали. Сегодня к ним добавился еще один бонус — на сей раз для популярного шутера DOOM Eternal. Игроки могут забрать сразу три косметических набора — Arch Files, There Can Be Only One, Peachy Keen.

Из этих наборов для DOOM Eternal игроки получат:



Три Master Collection с уникальными скинами игрока, подиумами и анимациями игрока



9 дополнительных скинов игрока



6 скинов оружия



24 значка игрока



9 именных табличек

Забрать набор можно до 18 апреля 2022 года.

Для использования этого перка требуется DOOM Eternal. Напомним, что игра доступна в Game Pass. Отметим, что в Game Pass доступны два варианта перков — для Xbox и для PC.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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