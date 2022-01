Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate





На прошлой неделе подписчики Game Pass Ultimate получили сразу несколько отличных перков бесплатно, о чем мы ранее сообщали. Сегодня к ним добавился еще один бонус — на сей раз для популярного шутера DOOM Eternal. Игроки могут забрать сразу три косметических набора — Arch Files, There Can Be Only One, Peachy Keen.

Из этих наборов для DOOM Eternal игроки получат:

Три Master Collection с уникальными скинами игрока, подиумами и анимациями игрока9 дополнительных скинов игрока6 скинов оружия24 значка игрока9 именных табличек

Забрать набор можно до 18 апреля 2022 года.

Для использования этого перка требуется DOOM Eternal. Напомним, что игра доступна в Game Pass. Отметим, что в Game Pass доступны два варианта перков — для Xbox и для PC.