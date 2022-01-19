Сразу три набора доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Сегодня, 04:30
На прошлой неделе подписчики Game Pass Ultimate получили сразу несколько отличных перков бесплатно, о чем мы ранее сообщали. Сегодня к ним добавился еще один бонус — на сей раз для популярного шутера DOOM Eternal. Игроки могут забрать сразу три косметических набора — Arch Files, There Can Be Only One, Peachy Keen.
Из этих наборов для DOOM Eternal игроки получат:
Три Master Collection с уникальными скинами игрока, подиумами и анимациями игрока
9 дополнительных скинов игрока
6 скинов оружия
24 значка игрока
9 именных табличек
Забрать набор можно до 18 апреля 2022 года.
Для использования этого перка требуется DOOM Eternal. Напомним, что игра доступна в Game Pass. Отметим, что в Game Pass доступны два варианта перков — для Xbox и для PC.
По материалам: newxboxone