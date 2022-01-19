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Суд в Хабаровске взыскал 2,75 млн рублей с владельца 220 ASIC-майнеров

Суд в Хабаровске взыскал 2,75 млн рублей с владельца 220 ASIC-майнеров


В Хабаровске продолжается рассмотрение первого уголовного дела о безучетном потреблении электроэнергии для майнинга криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД.


Согласно материалам дела, в марте 2021 года в полицию обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий с заявлением о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.


Правоохранители установили, что 32-летний житель Хабаровска создал майнинговую ферму на территории деревообрабатывающего предприятия. В трансформаторную подстанцию он установил дополнительный автоматический выключатель, что, по данным следствия, позволило ему использовать значительные объемы электричества в обход приборов учета.


Ферма работала на протяжении трех месяцев. За это время ущерб от ее деятельности превысил 2,75 млн рублей.


В ходе обыска полицейские изъяли около 220 ASIC-майнеров, принадлежащих подозреваемому.


В настоящее время подсудимый полностью возместил ущерб энергетической компании. Суд изучает обстоятельства уголовного дела для вынесения приговора. Максимальное наказание за причинение имущественного ущерба предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.


Ранее ForkLog сообщал, что в Сыктывкаре майнера приговорили к двум годам условного заключения за хищение электроэнергии на 5,7 млн рублей.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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