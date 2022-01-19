Светлана Бондарчук рассказала, почему покупает сумки за пять миллионов

Светская львица Светлана Бондарчук объяснила разницу между оригиналом и подделкой. Светлана и Федор Бондарчук развелись несколько лет назад. Оба уже устроили личную жизнь. Режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой, которая в прошлом году родила ему сына. А модель и ведущая вышла замуж за директора рекламного агентства. Накануне Светлана стала гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой. Пока дамы готовили ризотто с грибами, Бондарчук рассказала, в чем прелесть дорогих сумок.Светлана Бондарчук «Некоторые говорят: зачем покупать настоящие сумки Hermes, когда можно купить подделку? Да, может, они и правда не нужны ни фига. Но когда ты заходишь в магазин, тебе дают эту оранжевую коробочку, случается какое-то волшебство. А если купить подделку, чудо уходит», — сказала Бондарчук. Добавим, что сумки популярного бренда стоят, в среднем, 4000–60 000 евро, то есть, до 5 млн рублей. Но есть экземпляры и за 20 млн рублей.