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Сын Яны Поплавской рассказал о своей схожести с мамой

Сын Яны Поплавской рассказал о своей схожести с мамой
Сын Яны Поплавской, Клим поделился подробностями своей карьеры. 36-летний Клим Поплавский пошел по творческим стопам своих родственников, связав жизнь с кино. Он успевает не только снимать фильмы, но еще и работает в качестве актера. Разумеется, Яна гордится достижениями наследника. В очередном интервью Клим рассказал, что у них с мамой очень доверительные отношения. «Мы похожи в абсолютной эмпатии к людям, особенно к нуждающимся, к тем, кто находится в тяжелой ситуации. В бескомпромиссности, правдорубстве, упертости, в попытках все время стать лучше, умении отслеживать свои ошибки и извиняться за них перед другими. В этом, наверное, мы одинаковые», — признался Поплавский.
Яна Поплавская с сыном Конечно, Яна может дать сыну творческий совет, помочь в поиске вдохновения. При этом актриса никогда не вмешивается в семейную жизнь наследника. «За советами по воспитанию к родителям не обращаюсь, мне почему-то понятно, как детей воспитывать. У меня прекрасная жена Евгения, она мой абсолютный сородич, гениальная актриса, потрясающая мать. Я обращаюсь к родителям, когда нахожусь в каком-то человеческом тупике. Спрашиваю их, как все то, что происходит сейчас, уложить, понять, куда сложить человеческую жестокость, социальную несправедливость, ужасы, которые творятся с людьми. Вот это для меня непонятно. Я не знаю, что с этим делать, и спрашиваю их. Они говорят, что нужно бороться любыми способами — словом, делом, творчеством. И я веду эту борьбу», — признается Клим. Поплавская поддержала сына, когда он решил повторно жениться на бывшей супруге Евгении Остряковой. Церемония состоялась в апреле 2020-го, а уже через несколько месяцев на свет появился сын пары. В интервью для «Антенны-Телесемь» Клим признался, что жена является его главной музой. Именно под Евгению кинематографист пишет все свои сценарии. Сейчас супруги настроены решительно, мечтая вдвоем покорить мир искусства.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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