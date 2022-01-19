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The Artful Escape вскоре выйдет и на Playstation, игра доступна в Game Pass

The Artful Escape вскоре выйдет и на Playstation, игра доступна в Game Pass


Издательство Annapurna Interactive и студия Beethoven & Dinosaur объявили дату релиза игры The Artful Escape на приставках Playstation 4, Playstation 5 и Nintendo Switch. Игра, которая еще в прошлом году вышла на приставках Xbox, появится на новых платформах уже 25 января.

Анонс игры The Artful Escape для новых платформ — отличный повод напомнить, что проект точно стоит опробовать по подписке Game Pass. Сразу после релиза игра The Artful Escape получила хорошие оценки от критиков, а по окончанию 2021 года она была включена во многие ТОПы.

Игрокам, которые еще не опробовали The Artful Escape по Game Pass, точно стоит в нее сыграть. Проект еще остается в подписке, и он представляет собой красочный увлекательный музыкальный платформер, в котором главный герой путешествует по своему подсознанию, попадает в разные миры и встречает удивительных существ. The Artful Escape — отличная медитативная игра, чтобы расслабиться.


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The Artful Escape

Накануне своего первого выступления Фрэнсис Вендетти сражается с унаследованным имиджем легенды фолка и космическими скитаниями в собственном воображении.
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По материалам: newxboxone

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