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«Учителя года» открывают школу для педагогов России

«Учителя года» открывают школу для педагогов России

В России стартует онлайн-проект для педагогов со всей страны «Высшая лига», сообщает Минпросвещения России. 

Победители, призёры, лауреаты, финалисты и участники Всероссийского конкурса «Учитель года России» проводят открытые занятия с педагогами и делятся секретами мастерства. Встречи организует Фонд новых форм развития образования при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Партнёрами проекта стали Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», сетевое издание «Учительская газета», Общероссийский Профсоюз образования, Общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года».

Занятия проводятся два раза в месяц, начиная с 19 января. В этом году состоятся онлайн-встречи с абсолютными победителями конкурса разных лет. Обладатели «Большого Хрустального пеликана» проведут мастер-классы и ответят на вопросы слушателей.

«Фонд новых форм развития образования в 2021 году стал оператором ведущих конкурсов профессионального мастерства для педагогов и воспитателей, одним из которых был «Учитель года России». Чтобы помочь будущим конкурсантам правильно подготовиться к этому соревнованию, мы открываем «Высшую лигу» – школу тех, кто уже получил своего «Хрустального пеликана», для тех, кто только вступает на этот путь. Это уникальный проект, в котором учителя смогут познакомиться с методиками и интересными находками участников и победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России», – рассказала генеральный директор Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарёва.

Темами проекта «Высшая лига» в первом полугодии станут «Метапредметность как основа современного урока», «Три кита педагогики учителя XXI века», «История учительского успеха».

«Проект «Высшая лига» – это своего рода обмен опытом внутри педагогического сообщества. Те, кто получил оценку педагогического сообщества, зарекомендовал себя как высококлассный специалист не только в преподавании своего предмета, но и в решении задач современного образования, на примере личных кейсов будут рассказывать о профессиональных победах. Мы приглашаем присоединиться к проекту всех желающих: и опытных учителей, и студентов педагогических вузов, и школьников, которые хотят связать свою жизнь с педагогикой: каждый участник почерпнет для себя полезную и нужную информацию», – отмечает Артур Заруба, координатор проекта, учитель музыки, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 1992», кандидат педагогических наук.

Участие в проекте бесплатное. Все материалы курса будут доступны на сайте Методического центра «Россия – Моя история». Занятия будут транслироваться на YouTube-канале проекта, а записи размещаться на сайте. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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